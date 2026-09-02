Afrique: Maurice et l'Australie renforcent leur coopération en matière de recherche et de sauvetage

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Maurice et l'Australie ont franchi une nouvelle étape dans leurs relations avec la signature, ce mercredi 2 septembre 2026 à Canberra, d'un protocole d'accord sur les opérations de recherche et de sauvetage maritimes et aéronautiques.

L'accord a été signé par Dorine Fong Weng-Poorun, Secretary for Home Affairs, et Kaylene Dale, Chief Executive Officer de l'Australian Maritime Safety Authority (AMSA).

Conclu pour une durée de trois ans, le protocole prévoit notamment le partage d'informations et de ressources, une assistance mutuelle en situation d'urgence ainsi que l'organisation d'exercices conjoints.

Pour Maurice, qui dispose d'un vaste espace maritime, cet accord revêt une importance stratégique. Il permettra d'améliorer les capacités d'intervention lors d'opérations de recherche et de sauvetage et de mieux protéger les vies humaines en mer.

Cette initiative s'inscrit également dans le partenariat entre Maurice et l'Australie sur les enjeux de sécurité maritime dans la région Indo-Pacifique.

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