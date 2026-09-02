Ile Maurice: Emma Nona et le maloya fusion sur la scène des Francofolies de La Réunion

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Originaire de Saint-Paul, Emma Nona porte dans sa voix les mémoires et les émotions de son île. Nourrie depuis l'enfance par les nuits de kabar, entre tambours, chants et traditions créoles, l'artiste réunionnaise a construit un univers musical profondément ancré dans ses racines, tout en restant ouvert aux influences du monde.

Ce soir, dans Nou Lar Nou Lamizik, Emma Nona revient sur son parcours, son identité artistique et son rapport au maloya fusion, un style qu'elle façonne avec sensibilité et authenticité. À travers ses textes, elle donne une place aux émotions, aux histoires personnelles et aux voix que l'on entend moins. Auteure-compositrice, elle accompagne ses chansons du kass-kass, un instrument ramené du Sénégal par son père, symbole d'un dialogue entre les cultures. Entre la puissance du rythme et la poésie des mots, Emma Nona propose une musique qui rassemble, apaise et questionne.

Ce soir, elle franchira une nouvelle étape en montant une nouvelle fois sur la scène des Francofolies de La Réunion, où elle partagera avec le public son univers singulier, entre héritage maloya, création contemporaine et amour profond pour sa terre natale.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.