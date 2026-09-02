Ile Maurice: Emma Nona et le maloya fusion sur la scène des Francofolies de La Réunion

Originaire de Saint-Paul, Emma Nona porte dans sa voix les mémoires et les émotions de son île. Nourrie depuis l'enfance par les nuits de kabar, entre tambours, chants et traditions créoles, l'artiste réunionnaise a construit un univers musical profondément ancré dans ses racines, tout en restant ouvert aux influences du monde.

Ce soir, dans Nou Lar Nou Lamizik, Emma Nona revient sur son parcours, son identité artistique et son rapport au maloya fusion, un style qu'elle façonne avec sensibilité et authenticité. À travers ses textes, elle donne une place aux émotions, aux histoires personnelles et aux voix que l'on entend moins. Auteure-compositrice, elle accompagne ses chansons du kass-kass, un instrument ramené du Sénégal par son père, symbole d'un dialogue entre les cultures. Entre la puissance du rythme et la poésie des mots, Emma Nona propose une musique qui rassemble, apaise et questionne.

Ce soir, elle franchira une nouvelle étape en montant une nouvelle fois sur la scène des Francofolies de La Réunion, où elle partagera avec le public son univers singulier, entre héritage maloya, création contemporaine et amour profond pour sa terre natale.