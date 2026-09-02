Ile Maurice: Élèves et parents se mobilisent à l'approche des examens du PSAC

Les examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) sont prévus à Maurice comme à Rodrigues les 22, 23, 26 et 27 octobre. À l'approche de cette évaluation importante, élèves, enseignants et parents se mobilisent afin de mettre toutes les chances de leur côté. Johnson Roussety, chef commissaire adjoint et commissaire de l'Éducation à Rodrigues, a ainsi rencontré des élèves et leurs parents le lundi 31 août à l'école du gouvernement de Terre-Rouge. Cette rencontre avait pour objectif d'échanger sur les préparatifs et de rappeler l'importance du soutien des parents durant cette période cruciale.

Johnson Roussety a insisté auprès des élèves sur l'importance d'une bonne préparation, de la discipline et de la confiance en soi. Des messages d'encouragement leur ont également été adressés, les invitant à rester concentrés et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les parents ont, pour leur part, été invités à accompagner leurs enfants sans leur imposer une pression supplémentaire. Des conseils leur ont été donnés sur la manière de soutenir leurs enfants au quotidien et sur l'importance de leur présence.

Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'importance d'une alimentation équilibrée, la gestion du stress et une bonne organisation du temps. Des astuces pratiques ont également été partagées afin d'aider les enfants à mieux structurer leurs révisions et leur quotidien. Selon Johnson Roussety, les écoles de Rodrigues ont enregistré de bonnes performances l'année dernière, avec un taux de réussite de 85 % au PSAC.

L'objectif est de maintenir ce niveau de performance. «Il est important de maintenir le niveau, car les bons résultats au PSAC auront leurs effets sur les examens du School Certificate et du Higher School Certificate», a-t-il déclaré.

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Alors qu'il reste environ sept semaines avant les examens, ces rencontres avec les élèves et les parents se poursuivront afin de leur transmettre des conseils et de les accompagner au mieux dans cette dernière ligne droite. Un soutien particulier est également prévu pour l'école du gouvernement de Terre-Rouge afin de renforcer ses efforts d'amélioration. L'établissement avait enregistré un taux de réussite de 72 % en 2025 et souhaite progresser davantage.