Ile Maurice: «Muzz» Lallmamode maintenu en détention policière jusqu'au 8 septembre

Muzaffar Lallmamode, alias «Muzz», 32 ans, habitant Coromandel, est soupçonné de drug dealing - possession of cannabis for the purpose of distribution. Il a comparu devant le tribunal de Rivière-du-Rempart, mardi, et a été reconduit en cellule policière jusqu'au 8 septembre.

Une plainte provisoire a été logée contre lui. L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui mène l'enquête, s'est opposée à sa remise en liberté.

Lors de l'audience, une demande de prohibition n'a toutefois pas été formulée, à la suite d'une objection soulevée par son avocat, Me Pillay.

«Muzz» Lallmamode devra ainsi rester en détention jusqu'à sa prochaine comparution. Une audience consacrée à sa demande de remise en liberté sous caution est prévue le 4 septembre, tandis que les arguments dans cette affaire seront entendus le 15 octobre.

Par ailleurs, le suspect s'est plaint de brutalités policières lors de son arrestation. Une déposition devrait être faite en ce sens. Les circonstances entourant ces allégations devront également être établies dans le cadre de l'enquête.

L'enquête de l'ADSU se poursuit.