Ile Maurice: Des boulettes et plaques de fioul découvertes sur la plage

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Des boulettes et des plaques éparses de fioul ont été observées sur la plage de Pointe d'Esny ce mercredi 2 septembre. Les autorités ont été mobilisées afin d'évaluer la situation et de procéder au nettoyage du littoral.

Des officiers du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, ainsi que de la Police de l'Environnement, se sont rendus sur place. Selon les premières constatations, aucun film ni aucune nappe d'hydrocarbures n'était visible dans le lagon. Les boulettes d'hydrocarbures retrouvées sur la plage pourraient provenir de rejets d'eaux de cale ou de ballast contaminées par des résidus d'hydrocarbures provenant de navires empruntant l'autoroute maritime au large de cette partie du littoral.

Sous l'action des vagues et des courants, ces résidus se solidifient progressivement avant d'être transportés vers la côte, où ils s'échouent sous forme de boulettes ou de plaques de fioul. Le ministère précise qu'un phénomène similaire a déjà été observé par le passé dans la région de Pointe d'Esny.

Conformément aux dispositions du Plan national de contingence contre la pollution par hydrocarbures (NOSCP), la Special Mobile Force (SMF) est chargée du nettoyage du littoral lors de ce type d'incident.

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Une équipe de la SMF a ainsi été dépêchée à Pointe d'Esny afin de collecter les boulettes et plaques de fioul présentes sur la plage.

Les déchets récupérés seront ensuite acheminés vers le centre de stockage des déchets dangereux de La Chaumière, où ils feront l'objet d'une élimination sécurisée.

Les autorités indiquent qu'un suivi rapproché de la situation est actuellement assuré par les différents services concernés.

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