Ile Maurice: Chiens errants - La MSAW dément tout refus de stérilisation

Après des publications du défenseur de la cause animale Reda Chamroo, la campagne de stérilisation organisée à Terre-Rouge le weekend dernier suscite des questions sur la prise en charge des chiens errants. La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) affirme toutefois n'avoir «jamais refusé» de stériliser des chiens errants et évoque un problème d'organisation plutôt qu'un changement de politique.

Une polémique est née sur les réseaux sociaux à la suite de la campagne de stérilisation menée les 29 et 30 août au complexe polyvalent de Terre-Rouge. À l'origine de cette controverse, le rescuer Reda Chamroo, qui affirme avoir rencontré des difficultés pour faire stériliser plusieurs chiens errants qu'il avait capturés dans le cadre du programme Catch-Neuter-Release (CNR). Selon son récit, il avait conduit sept chiens errants à la campagne de stérilisation dès samedi matin. En début d'après-midi, trois autres animaux auraient été récupérés dans des champs de canne.

Estimant qu'il était déjà tard, il dit avoir demandé au personnel de la MSAW de les transporter jusqu'au bureau de Rose-Hill afin qu'ils soient stérilisés le lendemain. «Je préfère garder les chiens avec moi. Mais puisqu'ils les avaient pris en charge, je pensais les récupérer après leur stérilisation. Vers 19 heures, on m'a appelé pour me demander de venir les reprendre, alors que j'avais déjà quitté les lieux.»

Allégations de changement de procédure

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Reda Chamroo soutient également que, dimanche, quatre autres chiens errants lui auraient été refusés au motif qu'un nouveau formulaire était désormais requis. Il s'interroge sur ce qu'il décrit comme un changement de procédure intervenu en quelques heures et estime que les bénévoles engagés dans la capture et la stérilisation des chiens errants voient leur tâche se compliquer.

Le défenseur de la cause animale affirme par ailleurs avoir évoqué cette situation avec le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et dit regretter un manque de dialogue entre les différents acteurs impliqués. Il précise également s'être rendu au poste de police d'Abercrombie dans le cadre de cette affaire. Face à la circulation de ces informations, la MSAW a publié un communiqué de clarification sur sa page Facebook. L'organisme y affirme n'avoir «jamais refusé de chiens errants nécessitant une stérilisation».

Selon la MSAW, les campagnes de stérilisation nécessitent toutefois une organisation préalable afin de gérer le nombre d'animaux accueillis, de limiter les temps d'attente et de compléter les documents requis dans le cadre du programme CNR. L'institution souligne que ces formalités visent à assurer la transparence, la traçabilité et le suivi des chiens pris en charge.

Elle indique également qu'au total, 93 chiens ont été stérilisés durant le week-end des 29 et 30 août à Terre-Rouge. Selon une source proche du dossier, la MSAW aurait également ouvert une enquête interne afin de faire la lumière sur les circonstances de cet incident. La même source indique qu'une entrée a été consignée à la police dans le cadre de cette affaire.

Le cadre du programme CNR rappelé

Dans une correspondance diffusée au cours du week-end, le ministère de l'Agro-industrie a rappelé le fonctionnement du programme Catch-Neuter-Release. Celui-ci prévoit que la MSAW prenne en charge les chiens errants pour leur stérilisation, leur suivi sanitaire et, lorsque leur état de santé et leur comportement le permettent, leur remise en liberté dans leur environnement d'origine.

L'objectif affiché est double : prévenir la reproduction des chiens errants tout en assurant une gestion responsable de cette population.