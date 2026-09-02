Ile Maurice: Un bébé de neuf mois brûlé accidentellement à l'eau chaude

Un bébé de neuf mois a été admis à l'hôpital après avoir subi de graves brûlures causées par de l'eau chaude, mardi soir, à Grand-Baie.

L'incident s'est produit vers 18 heures au domicile familial. Selon la mère de l'enfant, une ressortissante nigériane de 30 ans, elle se trouvait dans sa chambre lorsqu'elle a vu son époux entrer avec leur fils dans les bras.

Le père tenait également une bouilloire remplie d'eau chaude, qu'il comptait utiliser pour donner le bain à leur autre enfant. Alors qu'il s'apprêtait à déposer le nourrisson sur le lit, la bouilloire aurait accidentellement basculé, renversant son contenu sur l'enfant.

Pris de panique, le père aurait immédiatement tenté d'essuyer l'eau chaude à l'aide d'un morceau de tissu qui se trouvait dans la chambre. C'est alors que la mère aurait constaté que la peau de son bébé commençait à se décoller sous l'effet des brûlures.

Les parents ont rapidement conduit leur enfant dans une clinique privée de Grand-Baie avant son transfert à l'hôpital Victoria, à Candos. Le nourrisson y a été admis dans l'unité spécialisée pour les brûlés, où il reçoit actuellement des soins.

Une enquête policière a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cet accident domestique.