Ile Maurice: S'inspirer du Kaizen japonais pour renforcer la productivité et la résilience locales

La National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), en collaboration avec la Human Resource Development Council (HRDC), a organisé une demi-journée de formation sur le thème «Kaizen pour une croissance résiliente à Maurice : développer la productivité, la compétitivité et l'innovation», le 27 août, à l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation, à Côte-d'Or.

Cette initiative a réuni les acteurs concernés afin d'explorer comment la philosophie japonaise du Kaizen - une méthode de gestion de la qualité basée sur une multitude de petites améliorations faites au quotidien peut aider les organisations mauriciennes à relever les défis de productivité et de compétitivité. La masterclass a présenté des outils pratiques pour répondre à plusieurs défis : pénurie de main-d'oeuvre, hausse des coûts d'exploitation, perturbations des chaînes d'approvisionnement et concurrence internationale accrue. Elle a aussi rappelé l'importance de l'amélioration continue pour bâtir des organisations plus solides et plus résilientes.

Les participants ont suivi deux présentations : «Kaizen et les défis de l'île Maurice» et «Innovation et transformation numérique». Elles ont été animées par Yasunobu Kakiuchi et Mikio Nagashima, deux experts japonais en Kaizen présents à Maurice dans le cadre du programme de coopération technique entre le NPCC et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

S'adressant aux participants, Vinaye Ancharaz, directeur exécutif du NPCC, a rappelé que son institution est reconnue comme Centre d'excellence certifié en Kaizen dans le cadre de l'Initiative Kaizen pour l'Afrique. Cette distinction renforce le rôle du NPCC dans la promotion et la formation au Kaizen. Elle lui permet aussi de relier les meilleures pratiques internationales aux réalités des entreprises mauriciennes.

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Selon Vinaye Ancharaz, le Kaizen offre une méthode éprouvée et rentable pour améliorer durablement la productivité dans différents types d'organisations. Son application, a-t-il insisté, concerne non seulement les entrepreneurs et les PME, mais aussi les organismes du secteur public et les grandes entreprises.

Le président du NPCC, Arshad Duymun, a souligné l'universalité du Kaizen et sa pertinence pour l'économie mauricienne. Il l'a décrit comme une culture d'amélioration continue capable de renforcer la productivité, la compétitivité et la résilience. Il a aussi invité les acteurs de tous les secteurs à intégrer le Kaizen à leur culture organisationnelle, tout en saluant le partenariat entre le NPCC et le HRDC.

Prochaine actualité du Kaizen : la Conférence annuelle africaine sur le Kaizen, qui se tiendra à Maurice les 26 et 27 octobre.