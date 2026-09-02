Ile Maurice: Un suspect de 39 ans arrêté

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une équipe du CID Metro South a mis la main, mardi, sur un homme de 39 ans soupçonné d'être impliqué dans un vol commis au sein d'un lieu de culte à Port-Louis. L'arrestation est intervenue ce mardi 1er septembre, dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite du signalement de ce vol. Selon nos regroupement d'informations, le suspect était déjà connu des services de l'ordre et, il est un sans domicile fixe.

Lors de son interpellation, plusieurs objets volés ont été retrouvés en sa possession. Ceux-ci ont été restitués à la victime.

Le suspect a comparu devant la District Court de Port-Louis Sud, qui a ordonné qu'il soit remis en cellule policière. L'enquête, confiée au CID Metro South, se poursuit.

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