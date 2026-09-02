Madagascar: Skate Park Antanimena - Reviv'Alt réunit les passionnés du rock alternatif

Le Skate Park Antanimena s'est transformé, le temps d'une journée, en un véritable espace dédié à la culture alternative. Organisée par le collectif RAR Project, la première édition de Reviv'Alt a réuni musique, skate, motos customisées, photographie et tatouage autour d'une même scène. Le groupe Ikala a présenté un répertoire composé de créations originales et de reprises, notamment de morceaux de Gorillaz et Britney Spears.

Parmi les artistes invités figurait Silver Bullet X, venu de Maurice, aux côtés des groupes et artistes locaux RAR Project, High o Wellow et Ikala. Le groupe Grey, qui n'a pas pu se produire en raison d'un problème électrique, a finalement retrouvé son public dans la soirée au Madagascar Underground, à Antsahavola.

Pour Ampelagie, membre du groupe Ikala, l'objectif de cette rencontre était avant tout de rapprocher les amateurs de rock alternatif et de leur offrir un espace d'expression.

À travers Reviv'Alt, RAR Project entend également donner davantage de visibilité à une scène alternative encore peu connue du grand public à Madagascar. Le collectif envisage déjà de renouveler l'initiative afin de rassembler davantage de passionnés et de faire découvrir cet univers à un public plus large.