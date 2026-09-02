Madagascar: Skate Park Antanimena - Reviv'Alt réunit les passionnés du rock alternatif

2 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le Skate Park Antanimena s'est transformé, le temps d'une journée, en un véritable espace dédié à la culture alternative. Organisée par le collectif RAR Project, la première édition de Reviv'Alt a réuni musique, skate, motos customisées, photographie et tatouage autour d'une même scène. Le groupe Ikala a présenté un répertoire composé de créations originales et de reprises, notamment de morceaux de Gorillaz et Britney Spears.

Parmi les artistes invités figurait Silver Bullet X, venu de Maurice, aux côtés des groupes et artistes locaux RAR Project, High o Wellow et Ikala. Le groupe Grey, qui n'a pas pu se produire en raison d'un problème électrique, a finalement retrouvé son public dans la soirée au Madagascar Underground, à Antsahavola.

Pour Ampelagie, membre du groupe Ikala, l'objectif de cette rencontre était avant tout de rapprocher les amateurs de rock alternatif et de leur offrir un espace d'expression.

À travers Reviv'Alt, RAR Project entend également donner davantage de visibilité à une scène alternative encore peu connue du grand public à Madagascar. Le collectif envisage déjà de renouveler l'initiative afin de rassembler davantage de passionnés et de faire découvrir cet univers à un public plus large.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.