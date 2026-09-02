Madagascar: Affaire Ambohimanga - Les proches ramènent les dépouilles des suspects

Ayant été gardés à la morgue de l'hôpital HJRA depuis samedi matin, les corps des quatre suspects du meurtre de Haingotiana Rasamison et de Stéphanie Nohasoavina ont été remis à leurs familles. Trois dépouilles ont été récupérées lundi en fin de journée. La dernière n'a été remise qu'hier matin.

Les suspects concernés sont Aldo, âgé de 18 ans, habitant d'Ambohitrimanjaka, Larry, 20 ans, d'Ambodin'Isotry, Fanomezantsoa, 17 ans, des 67 Ha, et Sitrakin'ny Avo, 23 ans, d'Itaosy. À ce stade, seul le lieu d'inhumation de l'un d'entre eux est fixé, à Fianarantsoa, selon un confrère.

L'autopsie a été réalisée en présence des familles. L'examen a été ordonné par réquisition afin d'établir les circonstances du décès. À l'issue de la procédure, les proches ont pu procéder à la levée du corps.

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L'exécution de ces quatre auteurs présumés du double meurtre continue de susciter des débats dans le milieu de la défense. Des avocats ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'autorité de la justice et au respect des droits fondamentaux, dont la présomption d'innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable, considérés comme essentiels pour que la vérité puisse être établie.