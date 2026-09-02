Madagascar: FJKM / Congrès STK - Les jeunes appelés à devenir acteurs du changement

Le rideau est tombé sur la 13e édition du Fihaonambe (congrès), le grand rassemblement national des jeunes STK de la FJKM, qui s'est déroulé à Nosy Be du 26 au 30 août.

L'édition 2026 a surtout mis l'accent sur l'engagement des jeunes à produire des résultats concrets et durables à travers leur travail, afin de contribuer à la transformation de la société.

Ce message a constitué le fil conducteur des différents enseignements dispensés aux milliers de participants durant cinq jours. Le président de la FJKM, le révérend Zaka Harimasy Andriamampianina, a également insisté sur cette orientation lors de son intervention.

Son homélie s'est inspirée de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 10 : « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. »

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« Les quatre produits, MATOA, que l'on attend de vous sont des résultats durables, MAharitra, qui se manifestent dans le caractère, Toetra, dans les relations avec les autres, Olona, et par des résultats concrets dans le travail, Asa. Voici l'héritage que nous laisserons après ce sommet STK 2026 : des résultats durables, visibles dans le caractère, dans les relations humaines et dans le travail», a précisé le président lors de la messe de clôture, dimanche, au stade de Dar-es-Salam à Nosy Be.

Enseignements

Le message adressé aux jeunes les invite ainsi à cultiver l'endurance, à développer leur caractère, à construire de bonnes relations avec les autres et à produire un travail concret afin de contribuer à la transformation de la société.

Le rassemblement national vise également à renforcer la foi en Jésus-Christ à travers différents enseignements bibliques et à favoriser la croissance spirituelle des jeunes.

Les différentes rencontres sportives et culturelles ont, pour leur part, permis de développer les capacités individuelles et collectives, d'enrichir les connaissances, de renforcer les liens de fraternité et de mettre en valeur les dons et les talents des STK issus des 38 synodes provinciaux.

« Les STK des 38 synodes provinciaux ont pu faire connaissance et tisser des liens de fraternité, d'amour et d'unité. Ils ont également pu mettre en valeur leurs talents à travers le rythme malgache, notamment lors des concours de chants, de musique classique et de danses culturelles», a expliqué un responsable d'un groupe évangéliste participant au rassemblement.

Le révérend Jean-Charles Rafanomezantsoa, membre du MF (Mpiandraikitra Foibe FJKM), a, pour sa part, insisté sur les responsabilités de la jeunesse. « Ce que l'on attend surtout des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils accordent de l'importance à leur corps, à leur croissance spirituelle, à la valorisation de leurs dons ainsi qu'à la sainteté. Ils doivent aussi faire preuve de discernement à travers la foi et la conscience. La jeunesse n'est pas mauvaise en soi, mais elle est exposée à de nombreuses tentations».