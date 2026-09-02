Madagascar: Transport régional - Le manifold obligatoire pour lutter contre la corruption

Les transporteurs régionaux de Mahajanga ont été sensibilisés aux risques de corruption liés aux migrations aux abords du parc national d'Ankarafantsika.

L'arrivée massive de migrants en provenance du Sud entraîne une forte déforestation et favorise le développement de cultures illégales autour du parc. Par ailleurs, en tant que ville côtière et important carrefour de transport, Mahajanga est confrontée à des flux migratoires intérieurs ainsi qu'à des risques de migration maritime irrégulière.

Dans ce contexte, une réunion entre les autorités compétentes et les opérateurs du transport régional s'est tenue lundi dernier au siège du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) de Mahajanga.

Le directeur régional du Bianco de Mahajanga, le directeur de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga ainsi que des représentants de la Gendarmerie nationale ont rencontré les représentants des opérateurs de transport régional afin de les sensibiliser à l'importance du respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des actions prévues à la suite de l'évaluation des risques de corruption liés aux migrations aux abords du parc national d'Ankarafantsika.

Traçabilité

L'objectif est de renforcer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, tout en prévenant les différentes formes de corruption susceptibles d'accompagner les mouvements migratoires.

« Les opérateurs de transport régional sont responsables de l'application de la législation et de la réglementation relatives aux transports publics, notamment en matière de lutte contre la corruption. L'utilisation du manifold est obligatoire et permet de lutter contre les réseaux de migration clandestine », a déclaré le directeur régional du Bianco de Mahajanga.

Le manifold constitue un outil de traçabilité des passagers. Il sert de manifeste, ou de liste officielle des voyageurs, pour chaque trajet effectué en taxi-brousse ou en transport régional.