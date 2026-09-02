Madagascar: Transport régional - Le manifold obligatoire pour lutter contre la corruption

2 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Les transporteurs régionaux de Mahajanga ont été sensibilisés aux risques de corruption liés aux migrations aux abords du parc national d'Ankarafantsika.

L'arrivée massive de migrants en provenance du Sud entraîne une forte déforestation et favorise le développement de cultures illégales autour du parc. Par ailleurs, en tant que ville côtière et important carrefour de transport, Mahajanga est confrontée à des flux migratoires intérieurs ainsi qu'à des risques de migration maritime irrégulière.

Dans ce contexte, une réunion entre les autorités compétentes et les opérateurs du transport régional s'est tenue lundi dernier au siège du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) de Mahajanga.

Le directeur régional du Bianco de Mahajanga, le directeur de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga ainsi que des représentants de la Gendarmerie nationale ont rencontré les représentants des opérateurs de transport régional afin de les sensibiliser à l'importance du respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des actions prévues à la suite de l'évaluation des risques de corruption liés aux migrations aux abords du parc national d'Ankarafantsika.

Traçabilité

L'objectif est de renforcer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, tout en prévenant les différentes formes de corruption susceptibles d'accompagner les mouvements migratoires.

« Les opérateurs de transport régional sont responsables de l'application de la législation et de la réglementation relatives aux transports publics, notamment en matière de lutte contre la corruption. L'utilisation du manifold est obligatoire et permet de lutter contre les réseaux de migration clandestine », a déclaré le directeur régional du Bianco de Mahajanga.

Le manifold constitue un outil de traçabilité des passagers. Il sert de manifeste, ou de liste officielle des voyageurs, pour chaque trajet effectué en taxi-brousse ou en transport régional.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.