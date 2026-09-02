Sénégal: La startup française d'assurance-santé Alan rachète la pépite Tanel fondée par le tandem Moustapha Ndoye-Makhtar Diop

2 Septembre 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael Aïdara

Grosse opération d'acquisition de la startup française Alan, spécialisée dans l'assurance- santé qui vient de racheter la belle pépite sénégalaise Talen aux oeufs d'or, fondée en 2021 par deux jeunes entrepreneurs Mohammed Ndoye et Makhtar Diop. Signal fort de l'attractivité de la plupart de startups opérant dans les marchés au Sud du Sahara.

Offensive du français Alan en Afrique

La startup française Alan, prend l'option de prendre pied dans les marchés à fort potentiel de croissance. Elle vient d'acquérir avec succès la pépite sénégalaise Talen, créée depuis 2021 par le tandem Mohammed Ndoye et Makhtar Diop, spécialisée dans la couverture santé des entreprises. La vitalité de cette startup sénégalaise s'est illustrée avec une présence accrue en Côte d'Ivoire, première externalisation de ses services en dehors du Sénégal.

Avec cette grande et première opération d'Alan en Afrique, la startup française qui compte 1, 2 millions de clients depuis début juin 2026, ne cache plus ses sérieux appétits d'aller à la conquête du marché africain. Le Sénégal devient ainsi sa porte d'entrée principale, suite à ce rachat de Talen, bien implantée à Dakar et Abidjan.

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C'est en 2024 que les co- fondateurs et gérants de la startup française, Jean-Charles Samuelian-Werve et Charles Gorintin ont rencontré le duo sénégalais Mohammed Ndoye et Makhtar Diop, cofondateurs de Talen et scellé deux ans plus tard l'opération d'acquisition de la pépite sénégalaise en plein boom.

Signalons que les dernières statistiques du marché de l'assurance- santé en Afrique francophone font état d'un juteux pactole à gruger, estimé à 600 millions d'euros.

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