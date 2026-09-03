Le Parc des expositions d'Abidjan accueille, les 2 et 3 septembre 2026, la 7e édition du West Africa Lgp Expo, placée sous le thème : « Faciliter l'accès à la cuisson propre en Afrique de l'Ouest ».

Cette rencontre d'envergure réunit plus de 30 experts, dirigeants, investisseurs et acteurs de la chaîne de valeur du gaz de pétrole liquéfié (Gpl) et de la cuisson propre. L'objectif est de promouvoir des solutions concrètes pour améliorer l'accès à une énergie de cuisson moderne et durable dans la sous-région.

L'événement rassemble les principaux acteurs du secteur, notamment les investisseurs, distributeurs, fabricants et organisations engagées dans la promotion de la cuisson propre. Il se veut également une plateforme d'échanges visant à mettre en lumière les opportunités d'affaires et les enjeux stratégiques liés au développement du Gpl en Afrique de l'Ouest.

Au cours de ces deux journées, les participants auront l'occasion d'explorer de nouvelles perspectives d'investissement, de prendre part à des discussions de haut niveau et de contribuer à l'essor de solutions énergétiques plus propres, favorisant des communautés plus sûres et un meilleur accès à l'énergie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Intervenant à l'ouverture des travaux, Jeffrey Leung, directeur général de Lpg Expo, a souligné l'importance stratégique du Gpl dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les défis énergétiques croissants.

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire, en tant que locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, doit relever le défi de concilier accès universel à l'énergie, coût abordable et modernisation des infrastructures énergétiques. « Les choix des autorités et des acteurs du secteur auront un impact déterminant sur l'économie nationale et le bien-être des populations », a-t-il déclaré, estimant que le Gpl constitue aujourd'hui une solution pragmatique, fiable et immédiatement disponible pour répondre aux besoins énergétiques.

Selon lui, le Gpl contribue à sécuriser les activités industrielles et commerciales, tout en répondant efficacement aux besoins énergétiques des ménages.

Jeffrey Leung a également mis en avant la flexibilité du Gpl, qu'il considère comme un atout majeur face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il a salué les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour renforcer ses capacités de stockage et sécuriser son approvisionnement en butane, afin de garantir une meilleure résilience énergétique du pays.