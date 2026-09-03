Nigeria: L'avenir de l'opposition en question

A Abuja, le sommet des forces de l'opposition organisé par le G-100 s'est ouvert lundi 31 aout 2026, dans un climat marqué par les divisions et l'incertitude.

L'objectif était de poser les bases d'une coopération face au Président sortant, Bola Ahmed Tinubu, en vue de la présidentielle de janvier 2027. En effet, l'idée d'un candidat unique face à Bola Ahmed Tinubu, évoquée lors de précédentes rencontres, semble aujourd'hui s'éloigner. Pourtant, pour l'opposition, l'ambition claire au départ était de bâtir une stratégie commune pour affronter le camp présidentiel.

Une candidature unique, en principe, devait permettre de rassembler plusieurs sensibilités politiques et de concentrer surtout les suffrages autour d'un seul prétendant. Mais, les discussions menées ces dernières semaines révèlent toute la difficulté pour les opposants nigérians de faire chorus derrière un candidat unique.

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Malheureusement, entre ambitions personnelles, divergences stratégiques et intérêts électoraux propres à chaque formation, les obstacles à un front commun s'accumulent. Le sommet d'Abuja arrive donc à un moment charnière, où l'opposition doit clarifier sa ligne. Sur le papier, une candidature commune ressemble à une équation simple mais pourtant difficile à appliquer. Il faut encore s'accorder sur un programme, une ligne politique, une vision de gouvernance partagée. Et, c'est précisément là où le bât blesse.

A l'inverse, cette fragmentation pourrait bien arranger le Président Tinubu. Face à des candidatures concurrentes, le pouvoir en place profiterait d'une dispersion des suffrages. Les formations d'opposition doivent accepter de concilier leurs intérêts autour d'une candidature commune, ou choisir de défendre chacune ses propres couleurs. Le sommet du G-100 pourrait, en théorie, offrir ce cadre de clarification. L'opposition nigériane devra trancher entre dispersion et coalition, entre ambitions individuelles et stratégie collective.

Premier pays d'Afrique par sa population, le Nigeria pèse lourd sur l'échiquier politique du continent et la prochaine bataille électorale sera scrutée de près, par de nombreux observateurs, pour son impact sur l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest. Comment battre un président sortant sans parvenir à parler d'une seule voix ? C'est à cette question fondamentale que devrait répondre l'ensemble de l'opposition nigériane. En effet, une candidature commune qui ne s'appuierait pas sur un projet partagé risquerait de n'être qu'un arrangement de circonstance et préjudiciable à l'avenir de l'opposition nigériane dans toutes ses composantes.

Tinubu, de son côté, pourrait bien tirer profit de cette division. Car, de mémoire, en politique, l'adversaire le plus redoutable est celui qui parvient à fédérer les mécontentements autour d'une vision commune. Tant que l'opposition reste éclatée, elle offre au pouvoir cet avantage précieux qui est de voir ses rivaux se neutraliser d'eux-mêmes. Par ailleurs, dans une démocratie aussi stratégique que le Nigéria, il ne suffit plus de dénoncer le pouvoir en place mais d'être capable de prouver qu'on est capable de gouverner. Face à Tinubu, la victoire ne se jouera pas uniquement dans les urnes. Elle se gagnera d'abord dans la capacité à fédérer.