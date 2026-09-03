En Tunisie, le procès en cassation dans l'affaire visant 34 personnalités pour complot contre la sûreté de l'État s'ouvre ce 3 septembre 2026. En appel, en novembre 2025, des condamnations allant de 5 à 45 ans de prison avait été prononcées dans cette affaire emblématique de la répression à l'égard de l'opposition politique dans le pays.

C'est le dernier recours judiciaire dans ce méga procès qui s'ouvre ce jeudi 3 septembre en Tunisie. Haifa Chebbi, l'une des avocates des détenus, est également la fille d'Ahmed Nejib Chebbi, le dernier accusé à avoir été arrêté et emprisonné, en décembre 2025, après sa condamnation en appel dans le cadre du procès. Elle a passé le début de la semaine à rendre visite aux prisonniers pour tenter de préparer une défense, à la hâte, face à la date inattendue de l'audience en cassation. « Il y a une sensation, un sentiment de surprise, d'étonnement, d'interrogation aussi sur les conditions de fixation dans les trois jours, explique-t-elle. On a été prévenu le lundi pour le jeudi. On n'a même pas eu le temps en tant qu'avocats de faire le tour des différents détenus et de parler, de discuter avec eux sur le sujet ».

« Pour être franc, on pense que la Cour va confirmer les sentences... »

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Youssef Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi, homme politique de centre-gauche, ancien secrétaire général du parti le Courant démocrate, également ancien député et ministre après la révolution, entretient aussi peu d'espoir pour cette audience. Son père a été parmi les premiers à avoir été arrêtés et emprisonnés dans cette affaire, en février 2023. « Pour être franc, on pense que la Cour de cassation va confirmer les sentences de la Cour d'appel, lâche-t-il. On parle de lourdes sentences : 20, 30 et 40 ans pour certains, et 20 ans pour mon père ».

L'ONG Amnesty international a publié un communiqué mercredi appelant la Cour d'appel à annuler les condamnations et libérer toutes les personnes détenues. Sara Hashash, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, insiste : « Les autorités tunisiennes doivent saisir l'occasion de rectifier cette parodie de justice qui a bouleversé la vie de 34 personnalités de l'opposition, défenseur·e·s des droits humains et avocat·e·s, condamnés sur la base d'accusations infondées lors d'un procès collectif entaché de violations des garanties d'une procédure régulière. »

Le 28 novembre 2025, la plus lourde peine en appel avait été prononcée contre l'homme d'affaires Kamel Letaief. Trente-sept personnes au total étaient initialement poursuivies, principalement des figures de l'opposition tunisienne.