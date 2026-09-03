Afrique du Nord: Le Maghreb, un territoire à géométrie variable

analyse

Si, en France, le terme « Maghreb » désigne communément l'ensemble formé par la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, les délimitations et la dénomination même de cette région n'ont rien de défini. Les circulations et les différents peuplements qui se sont succédé au fil de son histoire invitent à la concevoir comme un espace à géographie variable.

Dans leur Atlas du Maghreb. Une mondialisation contrariée, qui vient de paraître aux éditions Autrement, l'historien Benjamin Badier et la géographe Anne-Adélaïde Lascaux, assistés du cartographe Guillaume Balavoine, reviennent sur la définition géographique et les fondements historiques de la région afin d'en appréhender les enjeux actuels. Extraits.

Le Maghreb est une construction régionale ancienne dont les limites ne font pas consensus. Il n'existe pas de définition qui fasse l'unanimité pour cette vaste portion de territoire qui s'étend entre la Méditerranée et le Sahara. Si le terme « Maghreb » renvoie couramment en français à l'ensemble formé par le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la notion de « Grand Maghreb » inclut pour sa part la Mauritanie et la Libye. Ces découpages variables résultent de constructions géohistoriques distinguant le Maghreb de ses espaces voisins, alors que cette région peut aussi être pensée au croisement de différents ensembles géographiques.

Un Maghreb, des Maghreb

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En France, le Maghreb renvoie couramment à l'ensemble régional formé par le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Les Maghrébins seraient les habitants de ces pays, mais aussi les populations immigrées qui en sont originaires et leurs descendants en Europe. Cette définition restrictive du Maghreb vaut surtout pour le contexte français. Il existe également un « Grand Maghreb », non à trois mais à cinq pays -- plus le Sahara occidental --, intégrant tout ou partie de la Libye et de la Mauritanie.

Ce double Maghreb est le fruit d'une longue construction géohistorique, qui entremêle représentations externes et internes à la région. Pour les Grecs anciens, l'Afrique du Nord à l'ouest de l'Égypte était la Libye. Les Romains parlaient de Maurétanie (le pays des Maures) pour la partie ouest, mais aussi d'Africa, centrée sur l'actuelle Tunisie -- mot qui a fini par désigner le continent tout entier. Les populations locales ne parlant pas latin, elles ont été qualifiées de « Barbares », ce qui a donné barbar en arabe et Berbères en français. Les Européens nomment la région Berbérie à l'époque moderne.

Dans la géographie arabe médiévale, le Maghrib renvoie à tout ce qui est à l'ouest, par rapport au Machriq, l'est : le Maghreb est le couchant du monde arabo-musulman, pensé relativement à son centre en Orient. En son sein, plusieurs sous-ensembles étaient distingués : le Maghrib al-Aqsa (le Maghreb lointain, qui équivaut au Maroc actuel), le Maghrib al-Awsat (Maghreb central) et le Maghrib al-Adnâ (Maghreb proche), plus souvent nommé Ifriqiya (dérivé d'Africa) et qui correspond peu ou prou à la Tunisie actuelle.

Une construction coloniale ?

La réduction du Maghreb au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie est parfois considérée comme un héritage colonial : « l'invention du Maghreb » (Abdelmajid Hannoum) serait le processus par lequel les trois territoires ont été réunis dans un même ensemble jugé cohérent et distinct des zones géographiques voisines. L'exclusion de la Libye sous domination italienne permettait de dessiner un pré carré français, tandis que l'éviction de la future Mauritanie, intégrée à l'Afrique-Occidentale française, traçait une frontière politique et raciale entre une Afrique « blanche » et une Afrique « noire ».

Le mot « Maghreb » est cependant rare à l'époque coloniale : il est plutôt question d'« Afrique du Nord française » et de « Nord-Africains » -- un gentilé aux connotations négatives, surtout en métropole. En arabe ou en français, c'est surtout lors de la décolonisation que le terme « Maghreb » a progressivement remplacé « Afrique du Nord », par le biais des revendications politiques.

Pour éviter la confusion avec le Maroc, qui se dit Maghrib en arabe, l'expression la plus courante est toutefois « Maghreb arabe » (al-Maghrib al-'arabi), elle reflète la force du nationalisme arabe à l'époque. L'expression renvoie aussi aux projets panmaghrébins nés dans les luttes communes des années 1940-1960. En 1989 une Union du Maghreb arabe (UMA) a été créée, mais cette institution réunissant les cinq pays du Grand Maghreb n'a jamais joué un grand rôle en faveur de l'unité régionale.

Quelles limites pour le Maghreb ?

Les délimitations du Maghreb ne vont donc pas de soi. Au nord, la Méditerranée fait office de frontière, bien qu'un géographe arabe comme Al-Idrissi (XIIe siècle) ait pu intégrer Al-Andalus au Maghreb. L'Atlantique est la limite ouest, même si la proximité et le passé berbère des Canaries espagnoles rapprochent cet archipel du Maghreb. À l'est, la séparation entre Maghreb et Machreq passe soit entre la Libye et l'Égypte, soit entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, voire exclut toute la Libye.

La limite sud est encore plus difficile à placer, sauf si l'on s'en tient aux seules frontières étatiques. Il est possible d'inclure la Mauritanie jusqu'au fleuve Sénégal, même si les différences sont grandes entre le nord et le sud du pays, ce dernier étant plus tourné vers l'Afrique subsaharienne. Le Sahara ne peut être considéré comme un obstacle aux circulations, tant les continuités transsahariennes sont nombreuses. Si l'on considère la présence de populations berbères comme un critère, alors le nord du Mali et du Niger pourraient être rattachés au Maghreb. Toute cette zone sud est souvent qualifiée de Sahel -- ou de bande sahélo-saharienne -- et pensée comme un espace de contact et de transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.

La difficile délimitation du Maghreb invite donc à renoncer à toute définition fermée de cette région, et à privilégier une vision souple du territoire, selon l'époque ou la thématique, tout comme l'envisageait déjà l'intellectuel marocain Abdallah Laroui dans son Histoire du Maghreb (1970).

Les circulations régionales, anciennes comme plus récentes, offrent un miroir de l'aire d'influence du Maghreb sur les espaces voisins, brouillant les frontières. Un exemple en est la diffusion du couscous depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie -- conjointement inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 2020 au titre de leurs savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa production et à sa consommation -- et sa réinterprétation via des recettes locales en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest.

Un espace carrefour

Il est difficile de définir le Maghreb avec des critères intrinsèques, qu'ils soient environnementaux ou culturels. La région ne se singularise ni par l'importance de l'islam ni par l'usage de la langue arabe. Seule l'importance de l'amazighité -- berbérité -- en tant que peuple, langue et culture la distingue vraiment ; d'où l'usage par les militants berbères du mot « Tamazgha » pour faire de la région le « territoire amazigh », en opposition au « Maghreb arabe ». Dans les deux cas, cela revient à ignorer les nombreuses hybridations qu'a connues ce territoire à travers l'histoire, du fait des peuplements berbères, puniques, romains, juifs, arabes et européens.

La géographie arabe traditionnelle aimait à penser la région comme une île enclavée -- djazirat al-Maghrib. Les débats sur la dénomination et la délimitation du Maghreb montrent pourtant que tout se joue dans la question de son rapport au reste du monde : le monde arabe et le monde musulman, mais aussi l'Europe, l'aire méditerranéenne, ou encore le continent africain, ce qui permet de réfléchir au Maghreb dans une africanité souvent occultée.

Benjamin Badier, Enseignant en histoire contemporaine, Université Bretagne Sud (UBS)

Anne-Adélaïde Lascaux, Maîtresse de conférences en géographie rattachée au laboratoire ESO (Espaces et sociétés), UMR 6590, Université de Caen Normandie