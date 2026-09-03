Kenya: Un rédacteur en chef du «Standard» retrouvé après son enlèvement

Au Kenya, un des rédacteurs en chef du Standard, journal quotidien de référence, a été retrouvé sain et sauf mercredi 2 septembre dans la matinée, après avoir fait l'objet d'un enlèvement la veille au soir. Alex Kiprotich a été emmené par des hommes armés aux alentours de 21h30, vers la ville de Nakuru, dans le centre du pays. Le Standard et les professionnels de la presse kényane dénoncent une campagne d'intimidation de la part des autorités.

La scène a été filmée par la caméra embarquée de la voiture d'Alex Kiprotich. Sur la route entre Nakuru et Gilgil, un véhicule civil contraint le journaliste à s'arrêter. Quatre hommes, cagoulés et armés de fusils, en sortent et emmènent de force le rédacteur en chef.

C'est vers 3 heures du matin, près du barrage de Masinga, 200 kilomètres plus au sud, qu'Alex Kiprotich est retrouvé, à l'endroit où il a été abandonné.

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« Ses ravisseurs avaient éteint son téléphone. Il n'y avait absolument aucun moyen de le joindre, jusqu'à ce qu'on reçoive un appel qui nous informe qu'Alex avait été abandonné ici, jeté dans les fourrés. C'est véritablement triste qu'une chose comme celle-là ait lieu au Kenya, un pays qui prétend être libre, qui prétend respecter les médias. Mais les actions de notre gouvernement démontrent que ce ne sont que des histoires », dénonce Chaacha Mwita, président du groupe Standard.

« Il s'agit d'une attaque calculée »

Pour le groupe de travail sur les médias kényans, qui rassemble les professionnels du secteur, cet évènement n'est que la suite d'une longue série d'attaques que subit la presse depuis des semaines.

« On refuse de considérer cet évènement comme un simple fait divers, il s'agit d'une attaque calculée, un avertissement pour instiller la peur au sein de la fraternité des médias. Ces tactiques d'intimidation représentent un effort coordonné pour pousser à l'autocensure et empêcher les voix critiques à un moment où le public a un besoin critique d'information véritable », affirme Eric Oduor, président du Syndicat des journalistes du Kenya.

Selon le Conseil des médias du Kenya, 18 journalistes ont été agressés ou blessés entre les mois de juin et août.