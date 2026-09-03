Sénégal: La société civile réagit au lendemain de l'accord avec le FMI

Au Sénégal, au lendemain de l'accord avec le Fonds monétaire international sur un prêt de 2,2 milliards de dollars pour soulager les finances de ce pays très endetté, des voix au sein de la société civile s'inquiètent des engagements pris par Dakar pour l'obtenir. Elles réclament plus de transparence vis-à-vis des citoyens sur de possibles mesures d'austérité financière, qui pourraient pénaliser les Sénégalais dans les prochains mois, et notamment sur la stratégie pour réduire le poids de la dette.

Quelles sont les réformes exactes prévues par le Sénégal pour redresser la barre de ses finances ? Mardi 1er septembre, le ministre de l'Économie et des Finances Cheikh Diba a évoqué un meilleur ciblage des subventions à l'électricité, par exemple, et un plan de traitement de sa dette pour qu'elle soit de nouveau viable, c'est-à-dire remboursable, sans plus de détails.

Souleymane Gueye, coordonnateur du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, un mouvement citoyen proche du Pastef, réclame plus d'explications de la part des autorités. « Le gouvernement parle de rationalisation des dépenses, de réformes, de subventions, de transferts ciblés et de plans de traitement de la dette. Mais justement, les Sénégalais ont vraiment le droit de savoir le contenu de ces négociations qui ont été faites au nom du Sénégal », affirme-t-il.

Un appel à plus de transparence

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Publier sans délai ce fameux plan de traitement de la dette, c'est aussi ce que réclame le think tank Legs Africa. Elimane Haby Kane, qui le dirige, appelle également l'État à ce que les mesures prises pour restaurer la santé financière du pays n'appauvrissent pas les citoyens sénégalais.

« La santé, l'éducation et l'économie directe, il ne faut pas négliger ces secteurs-là parce que la santé publique, ce n'est pas seulement les chiffres pour dire qu'on a un déficit de 3 %, explique Elimane Haby Kane. Ce qui est plus important, c'est de savoir si les flux financiers sont investis dans les secteurs où on prépare l'avenir de ce pays, on maintient le bien-être des populations. »

Dans un communiqué, Legs Africa appelle donc l'État à plus de transparence, à créer un dispositif de redevabilité citoyen et de contrôle parlementaire appuyé par la Cour des comptes.