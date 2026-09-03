Sénégal: Le pays conclut un accord de 2,2 milliards de dollars avec le FMI alors qu'une restructuration de la dette se profile

Le Sénégal a conclu un accord au niveau des services techniques avec le Fonds monétaire international (FMI) portant sur un programme de prêt de 2,2 milliards de dollars sur trois ans, alors que le gouvernement s'efforce de rétablir la viabilité de la dette après avoir mis au jour plus de 11 milliards de dollars d'emprunts précédemment sous-déclarés. Cet accord doit encore être approuvé par la direction du FMI et son Conseil d'administration.

Cet accord fait suite à plusieurs mois de négociations, après que le FMI eut gelé un précédent programme de 1,8 milliard de dollars lorsque l'ampleur de la dette non déclarée est apparue au grand jour. La dette publique du Sénégal atteignait environ 132 % du PIB à la fin de l'année 2024. Certaines estimations évaluent ces emprunts cachés à près de 13 milliards de dollars, soit plus d'un quart de l'économie du pays, estimée à environ 40 milliards de dollars.

Le Sénégal a déclaré avoir accepté un cadre renforcé pour faire face au poids de sa dette, sans toutefois dévoiler les mesures concernées. Le FMI a indiqué que le gouvernement devait prendre des mesures correctives liées aux déclarations erronées du passé. Les réformes prévues comprennent un renforcement de la gestion de la dette, une plus grande transparence budgétaire et des ajustements des dépenses publiques. Les autorités préparent également un budget révisé.

Les marchés ont réagi en faisant chuter les obligations internationales du Sénégal à des niveaux historiquement bas, toutes s'échangeant désormais à moins de 50 centimes par dollar ou par euro. À la fin de l'année 2025, le Sénégal avait plus de 7 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation, soit près de 20 % de sa dette totale. Les crédits à l'exportation représentaient environ 10 % supplémentaires.

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La mise en oeuvre pourrait se heurter à des pressions politiques. L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko s'était opposé à une restructuration de la dette menée par le FMI avant de quitter le gouvernement et occupe désormais le poste de président de l'Assemblée nationale. Le nouveau programme du FMI devrait servir de point d'ancrage à d'autres financements, notamment le soutien des institutions de développement, mais le rétablissement de l'accès aux capitaux dépendra de la capacité du Sénégal à réduire les risques liés à la dette et à rétablir la confiance dans ses finances publiques.S

Points clés à retenir

L'accord conclu avec le FMI, d'un montant de 2,2 milliards de dollars, offre au Sénégal une voie de retour vers le soutien financier international, mais le prêt en lui-même ne résoudra pas le problème d'endettement du pays. Avec une dette publique s'élevant à environ 132 % du PIB, le gouvernement doit réduire ses coûts de financement, maîtriser ses dépenses et s'attaquer à la structure de ses engagements existants.

La chute du cours des obligations sénégalaises sous la barre des 50 centimes montre que les investisseurs s'attendent à une forme ou une autre de restructuration de la dette et intègrent dans leurs prix le risque de pertes ou de modifications des conditions de remboursement. La question de la dette cachée complique le processus, car les créanciers doivent également retrouver confiance dans les données financières du gouvernement.

Une meilleure communication sur la dette, une centralisation du contrôle des emprunts et un suivi des arriérés seront donc tout aussi importants que les coupes budgétaires. Un programme du FMI peut y contribuer en fournissant des financements et en encourageant la Banque mondiale et d'autres institutions à reprendre leur soutien, réduisant ainsi la dépendance du Sénégal vis-à-vis d'emprunts sur les marchés, plus coûteux.

Le défi politique consiste à rétablir la viabilité de la dette sans réduire les services ni les investissements nécessaires à la croissance. Le Sénégal dispose de nouvelles productions pétrolières et gazières susceptibles de soutenir ses recettes, mais ces recettes ne suffiront pas à elles seules à compenser l'ampleur du fardeau de la dette. Le prochain défi portera sur la structure du traitement de la dette et sur l'ampleur de l'allègement qui sera demandé aux créanciers.