Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 septembre 2026

revue de presse

L’Ouganda baptise son pétrole « Pearl Sweet » et prépare ses premiers exports

L’Ouganda a officiellement baptisé mercredi son pétrole "Pearl Sweet", un nom faisant référence à son surnom de "perle de l’Afrique" et à la faible teneur en soufre de son brut.

Lors d’une cérémonie organisée dans le district de Hoima, dans l’ouest du pays, le président Yoweri Museveni a salué une ressource appelée, selon lui, à transformer durablement l’économie nationale. "Vous verrez, le pétrole va nous mener très loin", a déclaré le chef de l’État.

Le pays enclavé d’Afrique de l’Est ambitionne de rejoindre le cercle des nations exportatrices de pétrole avant la fin de 2026. Deux projets sont au cœur de cette stratégie : Kingfisher, exploité par le groupe français TotalEnergies avec son partenaire chinois CNOOC, et Tilenga, également opéré par TotalEnergies. Selon la secrétaire d’État à l’Énergie, Irene Batebe, Kingfisher doit entrer en production d’ici à la fin de l’année, avec un débit initial de 28 000 barils par jour. Le projet Tilenga est, lui, achevé à 74 %. [Source Africanews]

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Niger : Saisie de centaines d’armes après la mutinerie du 29 août

Les autorités nigériennes ont fait état de la saisie d’un important arsenal militaire à la suite des affrontements des 28 et 29 août à Niamey, tandis que le témoignage d’un officier évoquant des contacts et des projets d’intervention extérieure attribués notamment au Tchad, au Bénin, à la Côte d’Ivoire et à la France apporte un nouvel éclairage sur ces événements.

Selon les autorités nigériennes, au lendemain de la mutinerie des 28-29 août, les forces de défense et de sécurité ont récupéré 34 pick-up équipés d’armes de bord, deux véhicules blindés légers, dont un détruit, plusieurs dizaines de motos ainsi qu’un important lot d’armes et de munitions, après les combats ayant opposé des éléments du Bataillon spécial de reconnaissance du Commandement des opérations spéciales (BSR-COS) aux forces restées loyales aux autorités.

L’arsenal comprend notamment 382 fusils AK-47, 36 RPG-7, 30 mitrailleuses PKM, six armes de calibre 12,7 mm, quatre armes de 14,5 mm, quatre fusils Dragunov, un mortier de 82 mm et 17 pistolets automatiques, auxquels s’ajoutent des caisses de munitions, des chargeurs et des équipements de communication. [Source Apanews]

Africa Next Awards : 100 talents africains célébrés ce jeudi à Paris

La première édition des Africa Next Awards se tient ce jeudi 3 septembre aux Folies Bergère, à Paris. Cent personnalités africaines et de la diaspora seront distinguées dans plusieurs domaines.

Paris accueille ce jeudi soir la première édition des Africa Next Awards. La cérémonie est organisée aux Folies Bergère, dans le 9e arrondissement, à partir de 19h30.

L'événement doit mettre à l'honneur 100 lauréats issus de 35 pays, selon les organisateurs. Entrepreneurs, dirigeants, artistes, sportifs, scientifiques, acteurs institutionnels et représentants des médias figurent parmi les profils distingués. [Source Africa Radio]

Tunisie : La Cour de cassation se penche sur le sort de 34 condamnés pour complot contre la sûreté de l'État

En Tunisie, le procès en cassation dans l'affaire visant 34 personnalités pour complot contre la sûreté de l'État s'ouvre ce 3 septembre 2026. En appel, en novembre 2025, des condamnations allant de 5 à 45 ans de prison avait été prononcées dans cette affaire emblématique de la répression à l'égard de l'opposition politique dans le pays.

C’est le dernier recours judiciaire dans ce méga procès qui s’ouvre ce jeudi 3 septembre en Tunisie. Haifa Chebbi, l’une des avocates des détenus, est également la fille d’Ahmed Nejib Chebbi, le dernier accusé à avoir été arrêté et emprisonné, en décembre 2025, après sa condamnation en appel dans le cadre du procès. Elle a passé le début de la semaine à rendre visite aux prisonniers pour tenter de préparer une défense, à la hâte, face à la date inattendue de l’audience en cassation. [Source RFI]

Santé : Le Nigeria chiffre à 200 millions de dollars les économies réalisées sur le tourisme médical

Le développement d’une offre médicale spécialisée au Nigeria commence à produire des effets sur la facture du tourisme médical. La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) estime que ses infrastructures de santé ont permis de conserver dans le pays plus de 200 millions de dollars qui auraient été consacrés à des traitements à l’étranger et aux dépenses associées. À Lagos, son centre d’oncologie a déjà pris en charge environ 15 000 patients.

Le Nigeria tente de réduire une partie des dépenses engagées chaque année par ses ressortissants à la recherche de soins spécialisés hors du pays. La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) affirme que les investissements réalisés dans ce secteur ont déjà évité plus de 200 millions de dollars de sorties de devises.

Son directeur général, Aminu Umar-Sadiq, attribue ce résultat au développement d’infrastructures capables de prendre en charge localement des pathologies qui conduisaient auparavant certains patients à se rendre à l’étranger. Cette politique est notamment portée par NSIA Advanced Medical Services Limited, connue sous le nom de MedServe, structure dédiée aux investissements de l’Autorité dans les services médicaux spécialisés. [Source LSI Africa]

Ebola en RDC : L’épidémie franchit la barre des 3 000 morts

L’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo depuis mai 2026 a franchi la barre des 3 000 morts, selon les derniers chiffres publiés le 2 septembre par l’Institut national de santé publique (INSP) congolais. Au total, 6 186 personnes ont été contaminées et 3 007 en sont mortes, soit un taux de létalité supérieur à 48 %.

La maladie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, continue de se propager dans l’est du pays : 60 zones de santé sont désormais touchées dans six provinces. L’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, avec 28 de ses 36 zones de santé affectées.

Malgré ce bilan, Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine, observe des signes encourageants. « Depuis deux ou trois semaines, on voit un ralentissement et une dizaine de centres de santé qui n’ont pas eu de cas depuis près de 21 jours », a indiqué le professeur Yap Boum, chef de la division de réponse aux urgences à Africa CDC, citant notamment les centres d’Adja, de Kambala, de Logo et de Mahagi en Ituri, ainsi que Goma et Lubero au Nord-Kivu. [Source Beninwebtv]

L’Algérie va ouvrir une prison pour narcotrafiquants dans le désert du Tanezrouft

La transformation d’une caserne militaire en établissement de haute sécurité destiné aux « barons de la drogue » intervient alors que les autorités multiplient les mises en garde contre l’essor du trafic de stupéfiants dans le pays.

C’est l’une des régions les plus inhospitalières de la planète. En plein désert du Tanezrouft, l’Algérie va transformer une caserne militaire en prison de haute sécurité destinée aux narcotrafiquants, a annoncé, mercredi 2 septembre, la présidence algérienne.

La décision a été prise lors d’une réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. La future prison sera réservée aux « barons de la drogue et aux trafiquants », selon un communiqué de la présidence, qui n’a pas donné d’autres détails. [Source Le Monde Afrique]

Sénégal : Fonds spéciaux - Le bureau de l'Assemblée nationale fait une nouvelle proposition de loi

L'Assemblée nationale déclare avoir fait une proposition de loi organique visant à réglementer l'usage des fonds spéciaux, plus d'une semaine après que le Conseil constitutionnel a invalidé une initiative parlementaire prise pour le même objectif.

La nouvelle proposition faite par les députés vise à modifier la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, selon un communiqué du bureau de ladite institution.

Les membres du bureau annoncent avoir examiné et "validé", ce mercredi, la recevabilité de deux propositions de loi. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Soudan : Une frappe aérienne détruit 50 tonnes d'aide alimentaire du PAM

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a fermement condamné l'attaque aérienne qui a frappé, le 30 août, deux de ses camions chargés d'aide alimentaire près de Dilling, dans le Kordofan du Sud, au Soudan.

Les deux véhicules, qui se dirigeaient vers Kadugli, étaient clairement identifiés aux couleurs du PAM, avec des bannières et des drapeaux de l'agence. La frappe a détruit plus de 50 tonnes de denrées alimentaires, dont des céréales, des pois cassés jaunes, de l'huile végétale et du sel. Cette cargaison aurait permis de fournir une aide vitale à près de 6.000 personnes pendant un mois.

À Kadugli, le PAM apporte une aide alimentaire en nature à près de 60.000 personnes confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire d'urgence ou pires. [Source UN News Service]

Gabon : La dette menace d’atteindre 94 % d’ici 2027 selon le FMI

Alors que les finances de la région subsaharienne tendent à se stabiliser, Libreville s’engage dans une voie diamétralement opposée. Selon des estimations des services du Fonds monétaire international (FMI) relayées par Les Échos de l’Éco, le niveau d’endettement du pays s’oriente vers un emballement majeur, soulevant de nombreuses interrogations sur la viabilité budgétaire du territoire à moyen terme.

Les chiffres compilés par l’institution financière internationale révèlent un rythme de progression alarmant. De 70,9 % du PIB en 2024, le ratio de la dette publique gabonaise pourrait atteindre 94,3 % à l’horizon 2027. Cette poussée de plus de 23 points en seulement trois exercices isole le Gabon du reste de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), dont le plafond communautaire de 70 % est d’ores et déjà dépassé. [Source GabonMediaTime]