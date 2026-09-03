Algérie: Le président de la République préside une réunion du Haut conseil de sécurité

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mercredi, une réunion du Haut conseil de sécurité, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce jour, une réunion du Haut conseil de sécurité, consacrée aux points suivants:

- Les incendies enregistrés dans les régions de l'est et du centre du pays.

- La lutte contre la drogue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- La situation générale dans le pays et les pays voisins.

Concernant les incendies, un exposé a été présenté sur le suivi de l'avancement des investigations sécuritaires et scientifiques rigoureuses, menées par la Gendarmerie et la Sûreté nationales, lesquelles annonceront

les conclusions de ces investigations lors d'une réunion conjointe.

La réunion du Haut conseil de sécurité a insisté sur la nécessité d'activer l'application de la peine de mort pour tout ce qui concerne ce type de crimes.

S'agissant de la lutte contre la drogue, il a été décidé de créer un organe sécuritaire spécialisé dans sa lutte, à l'instar de ce qui est en vigueur dans plusieurs pays, comme les Etats-Unis d'Amérique.

Le Haut conseil de sécurité a également salué les efforts déployés par l'Armée nationale populaire (ANP) et les services de sécurité.

Ainsi, il a été décidé de transformer une caserne de l'ANP située dans le Grand Sahara à Tanezrouft en une prison de haute sécurité destinée aux barons de la drogue et à ses trafiquants.

Le Haut conseil de sécurité a en outre abordé la situation générale dans le pays et dans les pays voisins", lit-on dans le communiqué.