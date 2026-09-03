Algérie: Un audit numérique révèle des localisations géographiques identiques et mène à des sociétés fictives

ALGER — Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé avoir relevé des indices et des cas suspects dans les dossiers des Programmes prévisionnels d'importation (PPI), au titre du second semestre de 2026, notamment la déclaration par plusieurs opérateurs économiques des mêmes localisations géographiques pour leurs unités de production, ainsi que le recensement de cas de sociétés dont l'existence effective n'a pas été constatée sur le terrain.

Les opérations d'analyse et de recoupement des données déclarées via la plateforme numérique dédiée aux Programmes prévisionnels d'importation, dotée d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle, ont révélé que 581 opérateurs économiques avaient indiqué la même localisation géographique pour leurs unités de production à l'aide du système de géolocalisation GPS, indique mercredi un communiqué du ministère.

L'opération de recoupement a également révélé des cas où les localisations indiquées pour des unités de production se situaient à l'intérieur de zones résidentielles et d'immeubles, ce qui a nécessité de vérifier la compatibilité de ces localisations avec la nature de l'activité de production déclarée et les quantités de matières premières demandées, ajoute la même source.

Le ministère a aussi relevé d'autres cas où des adresses géographiques ont été localisées à l'intérieur de sièges ou d'unités de production relevant d'autres sociétés, sans qu'aucun lien juridique entre ces sociétés et les opérateurs concernés n'apparaisse dans les données déclarées, que ce soit sous la forme de filiales ou de sociétés qui leur sont rattachées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, le ministère a indiqué qu'un cas remarquable consiste en le fait que 47 opérateurs économiques ayant déclaré la même localisation géographique au sein d'une cité résidentielle, au niveau de l'un des immeubles du quartier AADL, dans la commune d'Ouled Fayet (Alger), affirmant que ce cas a été inscrit parmi les opérations de vérification, compte tenu de la multiplicité des opérateurs enregistrés sur la même adresse.

Le ministère a, en outre, fait savoir que les résultats des opérations de contrôle et des enquêtes de terrain menées à ce jour ont permis d'établir l'existence de sociétés fictives parmi certains des cas ayant fait l'objet de vérifications sur le terrain. Par ailleurs, les opérations d'audit et d'enquête se poursuivent concernant les autres cas ayant fait apparaître des indicateurs nécessitant des vérifications supplémentaires.

Le ministère a affirmé que les opérations de vérification se poursuivent, y compris à l'égard de certaines sociétés ayant obtenu le visa du programme prévisionnel d'importation pour le second semestre de l'année 2026, afin de s'assurer de l'exactitude des données et des documents fournis, ainsi que de leur conformité avec la situation réelle des opérateurs économiques.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle numérique et sur le terrain, de la consolidation de la précision et de la fiabilité des données déclarées, en sus de la garantie que les programmes prévisionnels d'importation visés correspondent à la réalité économique et productive effective des opérateurs.