Algérie: Baddari préside une réunion préparatoire en prévision de la rentrée universitaire 2026-2027

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, mercredi à Alger, une réunion préparatoire en prévision de la rentrée universitaire 2026-2027, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue par visioconférence et ayant regroupé les recteurs des établissements universitaires et les directeurs des oeuvres universitaires, a permis d'"évaluer plusieurs dossiers prioritaires, notamment ceux liés à la progression des travaux d'aménagement des résidences universitaires, d'autant que cet été a été marqué par la réhabilitation de 2233 blocs à l'échelle nationale".

La réunion a également permis "l'examen de l'organisation pédagogique, du programme d'enseignement, des mécanismes de coordination avec les structures et antennes des oeuvres universitaires, ainsi que le renforcement de l'activité des filiales économiques universitaires", précise la même source.

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Dans ce cadre, M. Baddari a donné des instructions aux recteurs des établissements universitaires, portant notamment sur "la nécessité d'effectuer une visite d'inspection de l'ensemble des résidences, afin de garantir les meilleures conditions d'accueil aux étudiants dès les premiers jours de la rentrée universitaire", mettant en avant l'importance de "la mobilisation collective pour la réussite de cette échéance".

Il a aussi insisté sur la nécessité de "renforcer l'activité économique et commerciale des filiales économiques, en concrétisation de la mission et du rôle économique de l'université en tant que valeur ajoutée dans la chaîne économique nationale", réaffirmant "l'engagement constant du secteur à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants à travers l'ensemble du territoire national".