Algérie: Baddari préside une réunion préparatoire en prévision de la rentrée universitaire 2026-2027

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé, mercredi à Alger, une réunion préparatoire en prévision de la rentrée universitaire 2026-2027, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue par visioconférence et ayant regroupé les recteurs des établissements universitaires et les directeurs des oeuvres universitaires, a permis d'"évaluer plusieurs dossiers prioritaires, notamment ceux liés à la progression des travaux d'aménagement des résidences universitaires, d'autant que cet été a été marqué par la réhabilitation de 2233 blocs à l'échelle nationale".

La réunion a également permis "l'examen de l'organisation pédagogique, du programme d'enseignement, des mécanismes de coordination avec les structures et antennes des oeuvres universitaires, ainsi que le renforcement de l'activité des filiales économiques universitaires", précise la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce cadre, M. Baddari a donné des instructions aux recteurs des établissements universitaires, portant notamment sur "la nécessité d'effectuer une visite d'inspection de l'ensemble des résidences, afin de garantir les meilleures conditions d'accueil aux étudiants dès les premiers jours de la rentrée universitaire", mettant en avant l'importance de "la mobilisation collective pour la réussite de cette échéance".

Il a aussi insisté sur la nécessité de "renforcer l'activité économique et commerciale des filiales économiques, en concrétisation de la mission et du rôle économique de l'université en tant que valeur ajoutée dans la chaîne économique nationale", réaffirmant "l'engagement constant du secteur à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants à travers l'ensemble du territoire national".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.