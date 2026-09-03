Algérie: Le deuxième Centre national de données à Blida obtient la certification internationale Tier III Design

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le deuxième Centre national de données à Blida a obtenu la certification internationale de conception "Tier III Design", délivrée par l'Uptime Institute, une nouvelle réalisation qui témoigne du développement de l'infrastructure numérique nationale, du niveau de maturité technique et de préparation institutionnelle atteint par cette infrastructure stratégique, indique mercredi un communiqué du Haut-Commissariat à la numérisation (HCN).

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la stratégie nationale de transformation numérique en Algérie, notamment son premier axe consacré aux infrastructures de base des technologies de l'information et de la communication, précise la même source.

Cette certification vient ainsi "renforcer le processus d'accréditation internationale des centres nationaux de données, après l'obtention par le premier Centre national de données, situé à El Mohammadia, de la même certification en février 2026".

Cette classification "constitue une référence internationale consacrant la conformité de la conception de l'infrastructure à un ensemble d'exigences, notamment en garantissant sa maintenabilité sans interruption et des niveaux avancés de disponibilité opérationnelle", selon le communiqué.

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Cette accréditation, souligne le HCN, intervient au terme d'un "processus technique et d'ingénierie rigoureux", fondé sur une conception intégrée de l'infrastructure et l'adoption de solutions avancées visant à garantir une activité continue, les différentes composantes ayant été soumises à des critères d'évaluation stricts, conformes aux meilleures pratiques internationales.

A cette occasion, le Haut-Commissariat à la numérisation a affirmé oeuvrer à parachever ce processus, en "s'employant à obtenir la certification de niveau Tier III pour l'installation construite (Tier III Certification of Constructed Facility)", à même de renforcer la disponibilité opérationnelle et la fiabilité des centres nationaux de données et de contribuer à la mise en place d'une infrastructure numérique souveraine conforme aux normes internationales.

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