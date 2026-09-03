Algérie: Mobilisation de 124 cellules de proximité de solidarité pour accompagner les familles sinistrées à Jijel

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le nombre de cellules de proximité de solidarité mobilisées pour renforcer la couverture sur le terrain et répondre aux besoins des familles sinistrées, suite aux incendies ayant touché la wilaya de Jijel, s'élève à 124, indique mercredi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Le secteur poursuit la mise en oeuvre de son plan d'action sur le terrain pour la prise en charge des familles touchées par les feux de forêt dans la wilaya de Jijel, à travers les services des cellules de proximité de solidarité, dans le cadre d'une approche axée sur le "renforcement des mécanismes d'accompagnement, de suivi et de réponse aux besoins psychosociaux recensés dans les différentes zones concernées", précise la même source.

A ce titre, le ministère a relevé que le nombre de cellules de proximité de solidarité mobilisées par le secteur s'élève, à ce jour, à 124, ce qui permettra de "renforcer la couverture sur le terrain, de répondre aux besoins des familles sinistrées, de s'enquérir de leur état psychosocial, de recenser leurs préoccupations et d'identifier les cas nécessitant un suivi et un accompagnement spécialisés".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour rappel, les cellules de proximité de solidarité assurent le soutien et l'accompagnement psychosocial aux familles sinistrées, tout en contribuant à l'organisation et l'orientation des aides vers les familles éligibles, ainsi qu'au soutien des opérations de recensement, d'inventaire et d'évaluation des dégâts et des besoins.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.