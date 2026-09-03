Algérie: Mobilisation de 124 cellules de proximité de solidarité pour accompagner les familles sinistrées à Jijel

ALGER — Le nombre de cellules de proximité de solidarité mobilisées pour renforcer la couverture sur le terrain et répondre aux besoins des familles sinistrées, suite aux incendies ayant touché la wilaya de Jijel, s'élève à 124, indique mercredi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Le secteur poursuit la mise en oeuvre de son plan d'action sur le terrain pour la prise en charge des familles touchées par les feux de forêt dans la wilaya de Jijel, à travers les services des cellules de proximité de solidarité, dans le cadre d'une approche axée sur le "renforcement des mécanismes d'accompagnement, de suivi et de réponse aux besoins psychosociaux recensés dans les différentes zones concernées", précise la même source.

A ce titre, le ministère a relevé que le nombre de cellules de proximité de solidarité mobilisées par le secteur s'élève, à ce jour, à 124, ce qui permettra de "renforcer la couverture sur le terrain, de répondre aux besoins des familles sinistrées, de s'enquérir de leur état psychosocial, de recenser leurs préoccupations et d'identifier les cas nécessitant un suivi et un accompagnement spécialisés".

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Pour rappel, les cellules de proximité de solidarité assurent le soutien et l'accompagnement psychosocial aux familles sinistrées, tout en contribuant à l'organisation et l'orientation des aides vers les familles éligibles, ainsi qu'au soutien des opérations de recensement, d'inventaire et d'évaluation des dégâts et des besoins.