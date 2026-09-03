Afrique: L'Algérien Said Ameri remporte le 10000 m

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TARENTE (Italie) — Le fondiste algérien Said Ameri a décroché la médaille d'or de la course du 10000 m des Jeux méditerranéens de 2026, mercredi soir à Tarente (Italie), en réalisant son record personnel sur le distance avec un chrono de 28:31.26.

Said Ameri (23 ans) a devancé Mustapha Akkaoui (28:38.50) et Hicham Ouladha (28:56.64).

C'est la deuxième médaille d'or de l'athlétisme algérien ce mercredi, après celle de Yasser Mohamed Tahar Triki au triple saut avec une tentative un mesurée à 16.97 m, auxquelles s'ajoutent deux médailles de bronze

remportée par Zahra Tatar (Marteau) et Omar Seraïche (3000 mètres steeple).

A la faveur de cette nouvelle médaille d'or, l'Algérie totalise 38 breloques (12 or, 7 argent, 19 bronze) et occupe provisoirement le neuvième rang au tableau général des médailles.

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