Afrique de l'Ouest: BRVM - L'action Coris Bank International Burkina Faso cotée à 32 500 FCFA ce mercredi 2 septembre 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 2 septembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Coris Bank International Burkina Faso a été cotée à 32 500 FCFA.

Par rapport à son cours de la veille qui se situait à 30 605 FCFA, cette action connait une augmentation de 1 895 FCFA en valeur absolue et 6,19% en valeur relative. Au premier semestre 2026, cet établissement bancaire basé à Ouagadougou a réalisé un résultat net de 41,683 milliards FCFA contre 33,754 milliards FCFA au premier semestre 2025, soit une hausse de 23,49%. C'est ce bon résultat semestriel que les investisseurs ont sanctionné positivement en misant sur le titre Coris Bank International.

Celui-ci occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 6,19% à 32 500 FCFA), suivi respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,64% à 10 300 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,46% à 1 755 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,31% à 2180 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,09% à 16 700 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 220 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,62% à 7 995 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 1 515 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,28% à 2 805 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,15% à 6 005 FCFA).

Au niveau des indices de la bourse, à part l'indice BRVM Principal, on note une faible hausse. L'indice BRVM composite a progressé 0,08% à 537,67 points contre 537,25 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,09% à 259,91 points contre 259,68 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est aussi en hausse de 0,06% à 197,39 points contre 197,28 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,41% à 395,15 points contre 393,55 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,07% à 216,32 points contre 216,16 points précédemment.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 16,014 milliards, s'établissant à 20 733,137 milliards de FCFA contre 20 717,123 milliards de FCFA le mardi 1er septembre 2026.

Celle du marché des obligations se situe à 12 626,689 milliards de FCFA contre 12 634,933 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 8,244 milliards.

Quant à la valeur des transactions, elle est passée de 3,133 milliards de FCFA la veille à 2,563 milliards de FCFA ce mercredi 2 septembre 2026.