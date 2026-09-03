Tunisie: Japon - Le projet éolien d'El Fahs sélectionné pour une subvention dans le cadre du Mécanisme d'échange de crédits carbone

Tunis — Le projet de parc éolien terrestre de 75 MW d'El Fahs (Gouvernorat de Zaghouan) a été officiellement sélectionné, en juillet 2026, pour bénéficier d'une subvention du gouvernement du Japon, dans le cadre du Mécanisme d'échange de crédits carbone (MCC), fondé sur l'article 6 de l'Accord de Paris, a fait savoir, mercredi, l'Ambassade du Japon en Tunisie.

Ce projet sera mis en oeuvre par une coentreprise nippo-norvégienne composée d'Eurus Energy Holdings Corporation (entité bénéficiaire du MCC) et de Scatec. Il s'agit du premier projet éolien approuvé au titre du MCC en Tunisie et du cinquième projet global déployé sous ce dispositif dans le pays.

Sur le plan environnemental, les installations éoliennes d'El Fahs visent une réduction attendue des émissions de gaz à effet de serre de 88 367 tCO2 par an.

Le Mécanisme d'échange de crédits carbone a déjà permis la mise en service, en avril 2026, de deux centrales photovoltaïques de 50 MW chacune à Tozeur et Sidi Bouzid. D'autres chantiers solaires d'envergure sont également en cours dans le cadre de ce mécanisme, notamment un projet de 100 MW à Sidi Bouzid en phase de développement, ainsi qu'un projet de 130 MW à Gabès sélectionné en février 2026.

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Ces initiatives visent à renforcer la capacité de production d'énergies renouvelables en Tunisie, à soutenir la transition énergétique nationale et à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien que de manière encore limitée, ces projets contribuent également à la génération d'emplois, tant durant la phase de construction que pour les activités d'exploitation et de maintenance.