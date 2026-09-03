Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Plus de 500 livreurs à moto formés aux bons réflexes

La première phase du programme de formation gratuite destiné aux livreurs à moto du District autonome d'Abidjan s'est achevée, mardi 1er septembre 2026, à la mairie d'Abobo. Initiée par l'Office de sécurité routière (OSER), cette campagne entend contribuer à réduire les accidents impliquant les engins à deux et trois roues.

Plus de 500 livreurs à moto ont été sensibilisés aux bonnes pratiques de conduite dans plusieurs communes du District d'Abidjan. Organisée par le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers l'OSER, cette première phase du programme a successivement concerné les communes de Cocody, Koumassi, Yopougon et Abobo.

À travers des ateliers de formation intensive, les participants ont été sensibilisés aux principales règles devant encadrer leur activité sur la voie publique. Les échanges ont notamment porté sur le respect de la réglementation routière, les risques spécifiques liés à la livraison à moto, la cohabitation avec les autres usagers ainsi que les règles d'hygiène.

Des usagers particulièrement exposés

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La formation intervient dans un contexte marqué par une forte présence des engins à deux roues dans la circulation urbaine. Les contraintes liées à l'activité de livraison, notamment la recherche de rapidité et les déplacements fréquents, peuvent exposer davantage les conducteurs aux risques d'accident.

Représentant le directeur de l'OSER à la cérémonie de clôture, le sous-directeur de la Formation, Carvalo Silué, a salué l'engagement des participants et remercié les autorités communales pour leur accompagnement.

« Au sortir de ce programme, nous attendons naturellement une amélioration significative des comportements sur la route, à travers le respect strict de la réglementation, afin de freiner les accidents impliquant les engins à deux et trois roues », a-t-il déclaré.

Le responsable de l'OSER a, par ailleurs, rappelé qu'en Côte d'Ivoire, un tiers des personnes tuées dans les accidents de la circulation sont des motocyclistes. Un chiffre qui illustre, selon lui, la nécessité de renforcer la prévention et la formation des conducteurs de deux-roues.

La responsabilité au coeur de l'activité

De son côté, Sako Brahima, directeur régional des Transports et des Affaires maritimes des Lagunes, a invité les livreurs à faire preuve de davantage de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Il a insisté sur la nécessité de faire de la sécurité routière une priorité, aussi bien pour les conducteurs que pour l'ensemble des usagers.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'attestations de participation aux bénéficiaires. Des casques de protection, offerts par un partenaire, leur ont également été remis.

À travers cette initiative, les autorités entendent agir sur les comportements afin de limiter l'implication des livreurs à moto dans les accidents de la circulation et favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route.