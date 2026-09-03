Cote d'Ivoire: Littérature africaine - Dosso Mouhamadou célèbre les traditions africaines dans « Le Tambour Sacré »

La neuvième oeuvre littéraire de l'écrivain ivoirien Dosso Mouhamadou est désormais disponible. Intitulée « Le Tambour Sacré », cette pièce de théâtre de 88 pages, publiée aux éditions Clé de Silas, paraît en ce mois d'août 2026. À travers cette oeuvre, l'auteur entend contribuer à la sauvegarde et à la transmission des us et coutumes africains, particulièrement auprès des jeunes générations. Le choix du thème n'est pas fortuit.

Dans « Le Tambour Sacré », Dosso Mouhamadou met en scène un élément emblématique du patrimoine culturel africain : le tambour parleur. Un instrument chargé d'histoire, de symboles et de mémoire, dont l'évocation prend une résonance particulière en Côte d'Ivoire, au moment où le retour récent du Djidji Ayôkwé, tambour parleur emblématique du peuple Atchan, ravive l'intérêt pour ce pan du patrimoine culturel ivoirien.

À travers le théâtre, l'écrivain invite ainsi le lecteur à redécouvrir la richesse des traditions africaines et à s'interroger sur leur place dans la société contemporaine. Dans la préface de l'ouvrage, Amélie N'dia souligne la pertinence de cette démarche. Selon elle, l'oeuvre présente un double intérêt. Elle permet aux adultes de revisiter leur patrimoine culturel, mais constitue surtout une porte d'entrée vers l'histoire pour les plus jeunes.

« Même s'ils sont fictionnels, ces textes permettront aux enfants de mieux appréhender leur culture, de s'interroger sur le tambour, de faire des recherches et de questionner les adultes. Ces textes sont des portes d'entrée vers l'histoire », souligne-t-elle.

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Au-delà du seul tambour, « Le Tambour Sacré » s'inscrit dans une démarche plus large de valorisation du patrimoine culturel africain. L'auteur accorde, en effet, une place centrale aux valeurs traditionnelles, aux rites et aux coutumes qui, selon lui, demeurent des repères essentiels dans la construction des jeunes générations.

Une oeuvre au service de la transmission

Avec cette neuvième production littéraire consacrée au théâtre, Dosso Mouhamadou confirme une orientation éditoriale qui lui est chère : faire de la littérature un outil de transmission de la mémoire et des valeurs africaines. Ses différentes oeuvres accordent une place importante aux traditions et aux pratiques culturelles africaines.

À travers des récits accessibles, notamment aux enfants et aux adolescents, l'écrivain souhaite contribuer à rapprocher les jeunes de leur patrimoine. « Le Tambour Sacré » apparaît ainsi comme une invitation à regarder autrement les éléments du patrimoine qui entourent les communautés africaines. Il rappelle surtout que la transmission culturelle ne peut reposer uniquement sur les générations anciennes.

Elle doit également passer par l'école, la littérature, le théâtre et, plus largement, par toutes les formes d'expression capables de toucher la jeunesse. Avec cette nouvelle oeuvre, Dosso Mouhamadou poursuit donc son engagement en faveur de la préservation, de la promotion et de la transmission de la culture africaine, en donnant au théâtre une fonction à la fois pédagogique, mémorielle et culturelle.