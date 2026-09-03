Congo-Kinshasa: Le PAM relance les cantines scolaires à Kiwanja après trois ans d'interruption

2 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a relancé ce mardi 1er septembre son programme de cantine scolaire à l'École primaire Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). La cérémonie de lancement s'est tenue en présence des autorités éducatives, des parents d'élèves et de plusieurs membres de la communauté.

Suspendu en 2023 en raison de l'insécurité et des déplacements massifs de population vers Goma et Nyiragongo, le programme reprend dans un contexte humanitaire et économique encore fragile. Les responsables du PAM affirment que cette initiative est appelée à s'inscrire dans la durée afin de renforcer le système éducatif local.

La cérémonie a été présidée par une délégation du bureau national du PAM en RDC, aux côtés du partenaire de mise en oeuvre, World Vision. Les organisateurs espèrent que cette initiative contribuera à maintenir les enfants à l'école, améliorer l'assiduité et renforcer les performances scolaires.

Une série de réunions est prévue au cours de la semaine de rentrée pour finaliser les modalités de mise en oeuvre du programme, précisent les responsables du PAM.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.