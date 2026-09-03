Congo-Kinshasa: Le PAM relance les cantines scolaires à Kiwanja après trois ans d'interruption

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a relancé ce mardi 1er septembre son programme de cantine scolaire à l'École primaire Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). La cérémonie de lancement s'est tenue en présence des autorités éducatives, des parents d'élèves et de plusieurs membres de la communauté.

Suspendu en 2023 en raison de l'insécurité et des déplacements massifs de population vers Goma et Nyiragongo, le programme reprend dans un contexte humanitaire et économique encore fragile. Les responsables du PAM affirment que cette initiative est appelée à s'inscrire dans la durée afin de renforcer le système éducatif local.

La cérémonie a été présidée par une délégation du bureau national du PAM en RDC, aux côtés du partenaire de mise en oeuvre, World Vision. Les organisateurs espèrent que cette initiative contribuera à maintenir les enfants à l'école, améliorer l'assiduité et renforcer les performances scolaires.

Une série de réunions est prévue au cours de la semaine de rentrée pour finaliser les modalités de mise en oeuvre du programme, précisent les responsables du PAM.