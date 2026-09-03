Congo-Kinshasa: Les parents de Kasongo appelés à envoyer leurs enfants à l'école sans délai

2 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les inspecteurs de l'enseignement de la sous-division de Kasongo 2 (Maniema) ont effectué des descentes sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de la reprise des cours. À l'issue de cette mission, ils ont appelé les parents qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'école à le faire rapidement.

Dans plusieurs établissements, les cours ont débuté dès le premier jour, comme en témoignent les élèves rencontrés sur place. L'inspecteur Kikuni Bin wa Menya, après une ronde dans plusieurs écoles, a confirmé l'effectivité de la rentrée scolaire.

De son côté, le directeur de l'École primaire Mulongoy, Kimwanga Ebondo Léon, encourage les parents hésitants à inscrire ou envoyer leurs enfants à l'école, afin de ne pas retarder leur scolarité.

Malgré cette reprise effective, certains parents n'ont pas encore envoyé leurs enfants en classe. Plusieurs évoquent des difficultés financières qui les empêchent de réunir toutes les fournitures scolaires nécessaires.

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