Gabon: Fortescue Belinga - Une semaine d'actions à Makokou pour les compétences, l'économie et les communautés

Pendant une semaine, Makokou a été au rythme de Fortescue Belinga. Du 25 au 30 août 2026, l'entreprise minière a placé le développement des compétences, le dialogue économique, l'investissement communautaire et les infrastructures locales au coeur de son action dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Du 25 au 30 août 2026, l'entreprise a multiplié les initiatives dans l'Ogooué-Ivindo. L'Objectif était de réaffirmer son engagement à créer des opportunités durables pour les populations locales et bâtir un partenariat solide avec les communautés.

Il y avait au programme de cette semaine :

Développement des compétences

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Des sessions de formation et des rencontres avec les jeunes ont été organisées pour préparer la main-d'oeuvre locale aux métiers de la mine et des secteurs connexes. L'accent a été mis sur la qualification et l'employabilité.

Dialogue économique

Fortescue Belinga a réuni les acteurs économiques, les PME locales et les autorités pour identifier les opportunités d'affaires et favoriser l'intégration des entreprises gabonaises dans la chaîne de valeur du projet.

Investissement communautaire

Plusieurs actions de solidarité ont été menées dans les quartiers et villages. L'entreprise a réaffirmé sa volonté de soutenir les initiatives locales en matière de santé, d'éducation et de moyens de subsistance.

Infrastructures locales

Des visites de terrain et des échanges ont porté sur l'amélioration des infrastructures de base afin de maximiser les retombées du projet pour les populations de Makokou et ses environs. « Cette semaine montre notre approche : être un partenaire qui écoute, qui forme et qui investit avec les communautés. Nous construisons ensemble l'avenir de l'Ogooué-Ivindo », a indiqué un responsable de Fortescue Belinga.

Avec cette série d'activités, Fortescue Belinga pose les bases d'un développement inclusif et durable dans la province.