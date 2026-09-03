Gabon: Fête de la Libération 2026 - Le Chef de l'État assiste à la finale de la Coupe de la Libération

En marge de la grande parade militaire, paramilitaire et civile marquant la commémoration de la Fête de la Libération, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a assisté ce jour au stade Alexandre Sambat de Makokou, à la finale de la Coupe de la Libération.

Organisée par le groupe Fortescue Belinga, en partenariat avec l'Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), cette rencontre a opposé l'équipe de Makokou, dans le département de l'Ivindo, à celle de Booué, dans le département de la Lopé. Le coup d'envoi a été donné par Madame Rita Estelle Milagolo, Maire de la commune de Makokou.

Dans une ambiance empreinte de ferveur populaire, les officiels, les autorités provinciales et départementales ainsi que les populations ogivines, venues nombreuses à ce rendez-vous placé sous le signe du partage et de la cohésion, ont assisté à une rencontre particulièrement animée, qui s'est soldée par une large victoire de l'équipe de Makokou sur le score de 5 buts à 0.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les temps forts de cette rencontre figurait la remise protocolaire de distinctions aux vainqueurs du Cross de la Libération, organisé la veille dans la ville de Makokou. Cette épreuve sportive a enregistré la participation de plus de 1 000 concurrents, parmi lesquels figurait une participante du troisième âge à qui le Président de la République, Chef de l'État, a remis une distinction spéciale.

La cérémonie a également été marquée par la remise de trophées et d'équipements sportifs aux deux sélections, en présence des plus hautes autorités.

Les manifestations sportives organisées à Makokou dans le cadre de la Fête de la Libération s'inscrivent dans la vision du Président de la République en faveur de la promotion et du développement du sport au Gabon. Cette ambition se traduit notamment par la construction et la modernisation des infrastructures sportives à travers le pays.

Cette politique vise à favoriser la pratique sportive, à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et à promouvoir les valeurs de discipline, de solidarité, de cohésion et de dépassement de soi. À travers cette vision, le sport se positionne ainsi comme un véritable levier de développement, d'inclusion et de cohésion sociale.