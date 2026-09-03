Cameroun: TCS vidé - Complicité interne présumée dans un casse spectaculaire

Le Tribunal Criminel Spécial de Yaoundé a été cambriolé. Plusieurs milliards de FCFA, des scellés et des dossiers sensibles ont disparu. Complicité interne présumée.

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, le greffe du Tribunal Criminel Spécial a été littéralement vidé des milliards, des scellés et des dossiers impliquant de hauts responsables se sont envolés, dans un climat de suspicions de complicité interne.

Les cambrioleurs ont spécifiquement ciblé le bureau des scellés comme s'ils savaient exactement quoi prendre et où. Une question brûle toutes les lèvres : comment une telle intrusion a-t-elle pu se produire au sein d'une institution ultra-sécurisée ? L'hypothèse d'une complicité interne est sur toutes les lèvres. Ce casse survient dans un climat particulièrement tendu, alors que le TCS enquête sur des affaires d'État explosives, notamment un réseau de trafic d'or et des soupçons de déstabilisation du pouvoir impliquant Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence.

Un coup de théâtre digne d'un thriller politique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est un véritable coup de théâtre qui secoue l'appareil judiciaire camerounais. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, des individus non identifiés se sont introduits dans l'enceinte normalement sécurisée du Tribunal Criminel Spécial, emportant avec eux d'importants dossiers de procédure ainsi que des scellés capitaux.

Ce qui rend l'affaire encore plus stupéfiante, c'est que les lieux étaient placés sous la garde des éléments du Service central des recherches judiciaires du Secrétariat d'État à la défense (SED). Pourtant, l'organe d'élite de la gendarmerie nationale oppose un mutisme déconcertant, affirmant n'avoir « rien vu, ni rien entendu ». Une posture qui alimente d'ores et déjà les soupçons de complicités internes au plus haut niveau.

Le greffe littéralement vidé

Selon les informations de Le TGV de l'info, les cambrioleurs ont spécifiquement ciblé le bureau des scellés. Le bilan est lourd :

Plusieurs milliards de francs CFA dérobés

Des scellés de grande valeur emportés

De nombreux corps du délit issus des procédures de l'opération « Épervier »

Plusieurs dossiers judiciaires visant de hauts responsables du gouvernement

En clair, le greffe a été littéralement vidé.

Le TCS, gardien des secrets les plus explosifs

Le Tribunal Criminel Spécial n'est pas un tribunal ordinaire. Créé le 14 décembre 2011 par une loi organique, il est une juridiction nationale spécialisée dans la répression des détournements de deniers publics et des infractions connexes les plus graves. Sa compétence s'exerce lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50 millions de francs CFA.

Le TCS abrite donc les secrets les plus explosifs de la République et les preuves matérielles de l'opération Épervier cette campagne judiciaire de moralisation de la vie publique lancée en 2006 par le président Paul Biya. L'opération a permis de poursuivre et d'incarcérer de hauts fonctionnaires, anciens ministres et directeurs d'entreprises publiques soupçonnés de corruption massive.

L'affaire Oswald Baboke au coeur du scandale

Ce cambriolage survient dans un climat judiciaire particulièrement tendu. Le TCS enquête actuellement sur des affaires d'État explosives, notamment un réseau de trafic d'or et des soupçons de déstabilisation du pouvoir.

Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République, est au centre de ces investigations. Selon Jeune Afrique, il a été interrogé dans le cadre de deux enquêtes distinctes ordonnées par le président Paul Biya :

Des soupçons d'irrégularités dans le secteur de l'or au Cameroun Une tentative présumée d'utiliser un faux décret présidentiel annonçant la nomination d'un vice-président

Les chiffres sont éloquents : le Cameroun n'a officiellement déclaré l'exportation que de 22 kilogrammes d'or en 2023, tandis que près de 15 tonnes d'or provenant prétendument du Cameroun ont été enregistrées à Dubaï la même année. Entre 2021 et 2025, le Cameroun aurait produit 44 tonnes d'or, mais les exportations officielles ne représentent qu'environ 148 kilogrammes.

Une complicité interne présumée

L'hypothèse d'une complicité interne est sur toutes les lèvres. Comment expliquer autrement qu'un cambriolage d'une telle ampleur ait pu passer inaperçu dans une institution gardée par les éléments d'élite du SED ?

La disparition des scellés physiques documents bancaires originaux, rapports d'audits non numérisés, pièces à conviction peut vicier la procédure et paralyser les réquisitions du ministère public. Sans preuves tangibles, les avocats de la défense pourraient contester la validité des accusations, voire réclamer des annulations pures et simples.

Ce cambriolage s'apparente donc à un coup de poignard porté à la lutte contre la corruption au Cameroun. S'il fait mal à ceux qui veulent que la justice soit appliquée, il réjouit d'autres dont la perte soudaine de preuves peut libérer de toutes charges.

Une enquête en cours

Une enquête a immédiatement été ouverte par la Légion de gendarmerie du Centre. Le Procureur du Tribunal de Grande Instance, Luc Ndi Ndi, s'est rendu sur les lieux ce 1er septembre pour effectuer les premières constatations.