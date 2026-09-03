Afrique: Coopération tuniso-italienne - Vers un partenariat renforcé pour une agriculture résiliente

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, s'est entretenu, mercredi, avec le directeur de l'Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (CIHEAM Bari), Biagio Di Terlizzi. La rencontre a été consacrée à l'examen des moyens de consolider la coopération et le partenariat entre la Tunisie et l'institut dans les domaines de l'agriculture, de la gestion des ressources en eau et du développement durable.

Cette séance de travail a permis de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'explorer leurs perspectives de développement, notamment à travers l'échange d'expertises, le renforcement des compétences et l'appui aux programmes conjoints. L'objectif phare : accompagner le secteur agricole tunisien face aux défis majeurs posés par le changement climatique et la raréfaction des ressources en eau.

Selon un communiqué publié par le ministère, les discussions ont également porté sur la poursuite du travail commun et l'élaboration de projets de coopération alignés sur les priorités nationales du secteur. Ces initiatives visent à soutenir le développement durable et à accroître la capacité d'adaptation du secteur face aux aléas économiques et climatiques.

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À l'issue de la réunion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de raffermir les liens de partenariat entre le ministère et le CIHEAM Bari. Elles ont convenu d'encourager les initiatives à forte valeur ajoutée, en vue d'améliorer la productivité agricole et de consolider la trajectoire de développement durable en Tunisie.