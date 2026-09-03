Tunisie: Indiscretions d'Elyssa

Amina Ben Smaïl à Angoulême

C'est au festival du film d'Angoulême que l'on pouvait rencontrer la vedette tunisienne qui monte, Amina Ben Smaïl. Celle-ci était venue présenter le film «L'Arabe», du metteur en scène Malek Ben Smaïl, aux côtés de la célèbre comédienne palestinienne Hiam Abbès et de l'Algérien Daly Ben Salah.

La jeune actrice tunisienne qui vit entre Londres et Tunis poursuit une carrière brillante devant les caméras. Le film sortira à Paris au mois de novembre prochain.

On espère le voir rapidement à Tunis

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Mohamed Amine Hamouda à Venise

Mohamed Amine Hamouda, l'homme de Gabès, l'artiste qui transforme en sculpture les feuilles et les fibres de palme pour alerter sur la fragilité de l'écosystème de l'oasis, participait cette semaine à Homo Faber, la foire d'art créatif ouverte à Venise le 30 août.

Cette foire, dont c'est là la quatrième édition, se tient sur l'île de San Giorgio Maggiore, et présente quinze installations immersives, ainsi que des démonstrations de maîtres artisans et des ateliers participatifs.

La Tunisie participe pour la première fois à cette très sélective rencontre de la créativité.

Kouss kouss festival

Marseille aussi célèbre notre couscous national. Et lui offre un festival. Du 21 août au 6 septembre, la cité phocéenne se fait le rendez-vous du couscous mais aussi des cultures culinaires méditerranéennes. De la poterie millénaire de Gafsa au pain tabouna, des recettes des régions, aux épices voyageuses, on invitera à découvrir une Tunisie vivante, celle des gestes et savoir-faire.

Préparez vos lunettes

Préparez vos lunettes, et soyez aux premières loges. Le 2 août 2027, les astrologues et autres savants le disent, la Tunisie sera le point focal d'une éclipse totale. A 10h du matin, et pendant 5 minute, il fera nuit.

Quel magnifique argument de marketing touristique si on sait le gérer !

Dans nos archives Tourisme tunisien : La Ftav lance une application aux avantages préférentielsOn nous dit que des Américains auraient déjà réservé dans des hôtels de Mahdia d'où le phénomène sera particulièrement visible

Alaïa à la conquête de l'Amérique

En fait, il l'avait conquise depuis longtemps puisqu'il avait habillé, entre autres, Michèle Obama.

Mais là notre créateur favori entre dans l'Histoire américaine.

La première grande rétrospective américaine consacrée à Alaïa ouvrira ses portes au mois de novembre prochain au musée Legion of Honor de San Francisco.

80 modèles emblématiques seront présentés sous le thème de «Azzedine Alaïa : sculpting Fashion»

L'exposition présentera également des créations portées par Tina Turner, Grace Jones ou Rihanna.