Tunisie: Eau en bouteille - Chaque Tunisien en consomme en moyenne 241 litres par an

2 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La consommation d'eau en bouteille poursuit sa progression en Tunisie, avec une moyenne de 241 litres par habitant enregistrée en 2024, contre 225 litres en 2020, selon les données de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie.

À l'échelle nationale, près de 3 milliards de litres d'eau embouteillée ont été consommés en 2024, soit environ 3 millions de mètres cubes.

Ces chiffres témoignent de l'importance croissante de l'eau embouteillée dans les habitudes de consommation des Tunisiens. La demande connaît notamment une forte pression durant les périodes de forte chaleur, alors que les besoins en eau augmentent avec la hausse des températures.

Selon les données disponibles, la consommation pourrait encore progresser au cours des deux dernières années, dans un contexte marqué par une demande soutenue.

Dans nos archives Béja : La protection civile simule un sauvetage après séisme pour sensibiliser la populationMais derrière ces volumes, une question se pose : combien coûte réellement, chaque année, la consommation d'eau en bouteille pour un ménage tunisien ?

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