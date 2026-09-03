Tunisie: Au pays - Des orages et des vents dépassant 70 km/h attendus cette nuit

2 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies sont attendues en début de nuit dans les régions occidentales du Centre et du Sud, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Ces perturbations pourraient également s'accompagner de chutes de grêle dans des zones limitées, avant l'apparition de nuages passagers sur la plupart des régions.

Sur le plan du vent, il soufflera du secteur nord dans le Nord du pays et du secteur Est dans les autres régions. Il sera relativement fort dans le Sud-Ouest, où des tourbillons de sable locaux sont également possibles.

Le vent se renforcera par ailleurs temporairement lors de l'apparition des cellules orageuses, avec des rafales pouvant dépasser 70 km/h.

La mer sera peu agitée à localement agitée.

Concernant les températures nocturnes, elles oscilleront généralement entre 27 et 32°C, avec des maximales pouvant atteindre 34°C dans le Sud-Ouest.

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