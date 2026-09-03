Tunisie: Exposition rétrospective au Palais Kheireddine - Hommage au peintre Hédi Kahia

Le Palais Kheireddine, niché au coeur de la Médina de Tunis, accueille du 5 au 30 septembre 2026 une exposition rétrospective majeure consacrée au peintre plasticien tunisien Hédi Kahia (1932-2013). Cet événement vise à honorer la mémoire et l'héritage de celui que l'on surnommait affectueusement « le peintre de la Médina ».

Né à La Goulette le 14 février 1932 et disparu le 17 février 2013, Hédi Kahia a mené une double vie d'enseignant et d'artiste. Professeur de langue arabe -- au Lycée Carnot dès 1958, puis au Lycée Pierre Mendès France en 1976 --, il fut également un membre actif de l'Union des artistes plasticiens tunisiens.

Son initiation à la peinture remonte à sa tendre enfance, stimulée par l'amitié entre son père et le peintre grec Roubis, puis encouragée par le maître tunisien Hédi Khayachi. Au fil des ans, Kahia affine son style pour faire de la Médina de Tunis sa source d'inspiration quasi exclusive. Ses arcanes, ses portes cloutées, ses arches et ses scènes de vie enfantines ou féminines sont immortalisés avec un maniement magistral de la lumière et de l'ombre, oscillant sans cesse entre rigueur documentaire et poésie esthétique.

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Dans nos archives Bizerte réinaugure sa piscine municipaleBien que la capitale reste son ancrage principal, son pinceau s'est aussi posé sur d'autres cités tunisiennes pour en immortaliser le patrimoine architectural et humain. Tout au long de sa carrière, il a multiplié les expositions individuelles remarquées, notamment au Centre culturel Abou El Kacem Chebbi (1979), à la Galerie Yahia (1994) ou encore à l'Espace Sadika (2001).

Jusqu'à son dernier souffle en 2013, Hédi Kahia est resté le gardien de la mémoire collective d'une Médina en constante mutation. Cette rétrospective offre au public une occasion rare de redécouvrir un oeuvre qui continue de transmettre, d'une génération à l'autre, l'âme et la beauté intemporelle de la Tunisie.