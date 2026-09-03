Tunisie: ASM - Une défaite et un match nul - Des débuts plutôt timides

Après avoir raté leur match d'ouverture de la saison en concédant la défaite à Bizerte, les Marsois ont été tenus en échec par le néo promu, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier. Un début de saison en deçà des attentes...

Les responsables marsois doivent se ronger les ongles suite aux résultats plutôt décevants des deux premières journées du championnat : une courte défaite à Bizerte et un résultat nul et vierge au Chtioui. Ce n'est pas ce qu'on appelle un début de saison réussi pour une équipe qui s'y est prise très tôt à l'intersaison avec en prime des recrutements ciblés qui répondent aux objectifs tracés.

Cela dit, les dirigeants marsois ne sont pas du genre à prendre des décisions hâtives. En témoigne la patience dont ils ont fait preuve la saison dernière avec l'ancien entraîneur de l'équipe, Ameur Derbal, en dépit de résultats en dents de scie.

Jusqu'à la fin de la saison, l'équipe n'est jamais parvenue à atteindre sur vitesse de croisière, mais au final, Ameur Derbal a réussi, tant bien que mal, à atteindre l'objectif qu'on lui a tracé, celui d'assurer un maintien confortable à la fin de l'exercice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans nos archives EST-ESS (3-0) : Les «Sang et Or» étaient trop fortsCette saison, le choix a été porté sur Imed Ben Younès avec pour objectif de faire revenir l'équipe à son rang habituel, celui d'outsider en championnat avec pour but de terminer parmi les six premiers, tout en allant le plus loin possible en Coupe de Tunisie. Quand on sait que l'ASM est connu pour en être un spécialiste, Imed Ben Younès a intérêt à faire gaffe. Mais on n'en est pas encore là !

Tout sauf l'instabilité technique

Ce qui préoccupe les dirigeants banlieusards à présent, c'est d'enchaîner par un résultat positif face à l'Espérance dimanche prochain, un résultat nul à défaut d'une victoire. Dans le sillage du club, on préfère positiver. Certes, les poulains de Ben Younès n'ont pas réussi à s'imposer lors de leur première sortie au Chtioui, mais ils n'ont pas perdu non plus, obtenant par là même leur premier point de la saison.

La confiance est d'autant maintenue en Imed Ben Younès, car s'il y a une chose dont le club a souffert durant les 7 saisons passées dans les divisions inférieures, c'est l'instabilité technique.

On préfère donc attendre et se montrer patient, même si la mission à Radès, dimanche contre l'Espérance, ne sera pas de tout repos.

Délocaliser les matches à domicile au Kram

Jouer sur la pelouse en état piteux du Stade Abdelaziz Chtioui a toujours constitué un handicap de taille pour la formation marsoise. C'est pourquoi une idée se trame : délocaliser les matchs à domicile au Stade municipal du Kram. Les responsables y pensent sérieusement et comptent faire les démarches nécessaires. La saison dernière, l'ASM a accueilli l'OB au Kram lors d'un match capital pour le maintien et le résultat ne s'est pas fait attendre : une victoire et trois points capitaux pour le décompte final.