Tunisie: Assurances BIAT et Ultra Mirage El Djérid - 501 coureurs, 20 nationalités et un nouveau défi de 162 km pour les 10 ans

L'Ultra Mirage El Djérid s'apprête à franchir un nouveau cap. Pour sa 10e édition, prévue du 1er au 4 octobre 2026 à Tozeur, l'événement de trail devenu au fil des années l'un des rendez-vous sportifs les plus emblématiques du Djérid accueillera un nombre record de participants et inaugurera une épreuve de 100 miles, soit 162 kilomètres.

Le programme et les nouveautés de cette édition ont été présentés, mercredi 2 septembre 2026, lors d'une conférence de presse organisée en présence de Mehdi Masmoudi, Directeur Général d'Assurances BIAT, et d'Amir Ben Gacem, Founder & Race Director de l'Ultra Mirage El Djérid.

Il y a dix ans, ils n'étaient que 60 coureurs à prendre le départ de l'Ultra Mirage El Djérid. Ils seront 501 cette année, venus de 20 nationalités différentes. Entre ces deux chiffres se raconte, en quelque sorte, l'histoire d'un événement qui a progressivement dépassé les frontières de Tozeur pour se construire une véritable communauté de passionnés, en Tunisie comme à l'étranger.

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Pour cette édition anniversaire, l'UMED ne se contente toutefois pas de célébrer le chemin parcouru. Il ajoute une nouvelle difficulté à son parcours avec le lancement du 100 miles, une course de 162 kilomètres, qui réunira 32 participants. Le départ sera donné vendredi 2 octobre à 18h30 et les coureurs disposeront de 32 heures pour venir à bout de cette épreuve particulièrement exigeante.

Au total, quatre distances seront proposées : le 25 km Assurances BIAT Trail, le 50 km, le 100 km et, désormais, le 100 miles. Le 100 km comptera 112 coureurs, tandis que 212 participants sont inscrits au 50 km. Le 25 km Assurances BIAT Trail réunira, quant à lui, 145 coureurs.

Assurances BIAT : dix ans de partenariat et un engagement qui s'élargit

Cette évolution sportive accompagne celle du partenariat entre l'UMED et Assurances BIAT, reconduit pour la dixième année consécutive.

Pour Mehdi Masmoudi, ce partenariat ne se limite pas à une présence de la compagnie dans une compétition sportive. "Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner l'Ultra Mirage El Djérid depuis dix ans", a-t-il déclaré, en insistant sur les valeurs communes aux deux partenaires : persévérance, dépassement de soi et engagement.

Huit collaborateurs d'Assurances BIAT participeront eux-mêmes aux différentes courses de cette édition, une manière pour la compagnie de vivre l'événement de l'intérieur.

Mais c'est surtout sur le terrain local que l'engagement entend se prolonger. Assurances BIAT poursuit ainsi son soutien à la Maison des Jeunes de Tozeur, avec l'aménagement de deux nouveaux espaces consacrés au théâtre et à la musique et la mise à disposition d'encadreurs pour accompagner les jeunes.

Dans nos archives Flammes et dégâts à Menzel Bourguiba : un employé blessé dans un incendie à la station-serviceCette initiative s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées : une salle polyvalente destinée notamment à la préparation des bacheliers aux épreuves du baccalauréat sportif et une salle informatique ayant permis à plus de 100 jeunes de participer à six sessions thématiques, dont la robotique. Onze jeunes ont également été distingués dans des compétitions nationales.

"Une nouvelle génération" de coureurs autour de l'UMED

Pour Amir Ben Gacem, l'introduction du 100 miles constitue bien plus qu'une nouvelle ligne au programme. Elle traduit l'évolution de l'Ultra Mirage et du public qui s'est constitué autour de la course.

Il raconte avoir été lui-même surpris par l'accueil réservé à cette nouvelle distance. Après l'annonce du lancement du 100 miles, les inscriptions ont rapidement confirmé l'intérêt des coureurs pour ce nouveau défi.

" Il y a dix ans, nous avons commencé avec 60 coureurs représentant 12 nationalités. Aujourd'hui, nous sommes à 501 coureurs issus de 20 nationalités", a-t-il rappelé, voyant dans cette progression la preuve qu'une véritable communauté s'est formée autour de l'UMED.

Cette communauté ne se résume d'ailleurs pas aux seuls participants étrangers. Des coureurs venus de différentes régions tunisiennes se retrouvent chaque année à Tozeur, faisant de l'Ultra Mirage un espace de rencontre autant qu'une compétition. Pour Amir Ben Gacem, c'est précisément cette dimension humaine qui donne à l'événement une partie de son identité.

Le nouveau 100 miles impose néanmoins une autre échelle d'organisation. Courir 162 kilomètres signifie pour certains participants passer une partie de la nuit sur les pistes, avec un dispositif de ravitaillement, de contrôle et de sécurité médicale à la hauteur de l'épreuve.

Tozeur, au coeur de l'expérience

L'UMED entend aussi faire de ces trois jours un moment de découverte du territoire. Avec les coureurs, leurs accompagnateurs et les équipes mobilisées, près de 700 personnes sont attendues à Tozeur.

Le village de course, installé au Lac Shamsa, accueillera artisans, commerçants et exposants. Produits locaux, restauration et animations viendront compléter l'expérience des participants, tandis que les femmes artisanes de la région pourront présenter leurs créations dans l'hôtel accueillant les coureurs.

L'enjeu est donc aussi économique : hôtels, restaurants, commerces et professionnels du tourisme devraient bénéficier de l'affluence générée par la manifestation.

À cela s'ajoutent des initiatives environnementales portées autour de l'événement, notamment la plantation d'arbres et les actions de recyclage et de sensibilisation à la gestion des déchets.

Dix ans après ses débuts, l'Ultra Mirage El Djérid semble ainsi avoir changé de dimension sans perdre ce qui a fait son identité : une course difficile, un territoire spectaculaire et, surtout, une communauté qui s'est construite au fil des kilomètres. Cette année, le défi sera simplement plus long : 162 kilomètres pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'UMED.

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