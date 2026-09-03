Tunisie: Pénurie d'eau embouteillée - Vers une distribution plus équitable dans les régions

Après plusieurs semaines de tensions sur l'approvisionnement en eau embouteillée, la distribution devrait progressivement retrouver son rythme habituel. Un programme de distribution renforcée et mieux répartie a été lancé afin de répondre à la hausse de la demande et de réduire les disparités entre les régions, notamment dans le Sahel.

La distribution d'eau embouteillée connaît un nouveau renforcement à travers les différentes régions du pays. La Chambre nationale des propriétaires des grandes surfaces commerciales a annoncé la mise en oeuvre d'un dispositif visant à intensifier et mieux répartir les quantités disponibles, alors que plusieurs zones ont été confrontées ces dernières semaines à des difficultés d'approvisionnement.

Intervenant sur les ondes de Diwan Fm, le président de la Chambre nationale des grandes surfaces commerciales, Hédi Bakour, a indiqué que l'opération avait déjà commencé progressivement et qu'elle devait s'étendre à l'ensemble des gouvernorats.

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Le Sahel figure parmi les régions ayant connu les tensions les plus importantes. Les gouvernorats de Mahdia, Monastir et Sousse ont notamment enregistré une baisse sensible des approvisionnements, dans un contexte marqué par une consommation accrue d'eau en bouteille.

La distribution revient progressivement à 20%

Cette situation devrait toutefois connaître une amélioration après une réunion tenue entre les représentants des grandes surfaces et le ministère du Commerce, en coordination avec les producteurs d'eau minérale.

Selon Hédi Bakour, un accord a été trouvé pour permettre un retour à la quotité habituelle de distribution de 20% à l'échelle nationale. Celle-ci avait été ramenée au cours de la période précédente à seulement 5%, accentuant les difficultés d'approvisionnement dans plusieurs régions.

La reprise progressive des volumes distribués devrait ainsi permettre aux grandes surfaces de disposer de quantités plus importantes et de répondre davantage à la demande.

Des quotas pour éviter les achats excessifs

Le rétablissement de l'approvisionnement ne signifie toutefois pas un retour immédiat à une disponibilité illimitée. Les grandes surfaces entendent notamment agir sur la répartition des quantités entre les consommateurs.

Hédi Bakour a ainsi annoncé la mise en place d'une répartition équitable des quantités achetées par les clients, avec l'objectif d'éviter que certains consommateurs ne s'accaparent des volumes importants au détriment des autres.

Dans nos archives Ramadan : voici la nouvelle programmation de TranstuCette mesure vise à permettre au plus grand nombre de citoyens d'accéder à l'eau embouteillée pendant cette période de forte demande.

Vers la constitution d'un stock stratégique

Au-delà de la situation actuelle, la Chambre nationale des grandes surfaces commerciales entend tirer les enseignements de ces perturbations pour mieux anticiper les prochaines périodes de forte consommation.

Une coordination devrait ainsi être engagée afin d'envisager la constitution d'un stock régulateur et stratégique, susceptible d'être mobilisé en cas de nouvelles tensions sur le marché.

L'objectif serait notamment d'éviter que les prochaines périodes de pointe ne se traduisent par les mêmes déséquilibres entre l'offre et la demande.

La situation reste particulièrement surveillée dans les régions ayant connu les plus fortes difficultés d'approvisionnement. Mais avec le relèvement progressif des volumes distribués et le retour annoncé à la quotité nationale de 20%, les professionnels tablent désormais sur une amélioration graduelle de la disponibilité de l'eau embouteillée sur le marché tunisien.