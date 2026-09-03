Tunisie: Pourquoi - Le désordre dans les transports publics

Vu le nombre réduit des moyens de transport mis à la disposition des voyageurs qui, eux, augmentent de plus en plus, il arrive souvent que des usagers -- fatigués et ne trouvant pas de sièges disponibles -- s'asseyent sur les marches des portières.

Cela n'est pas gênant pour autant. Ce qui l'est, par contre, c'est qu'à chaque arrêt, c'est la foire d'empoigne avec les passagers qui descendent et ceux qui montent et qui ne peuvent le faire, les lieux étant occupés par ces «intrus» qui devraient «céder temporairement» leurs «places».

Dans nos archives 900 000 pains jetés quotidiennement en TunisieToutefois la solution idéale serait d'augmenter le nombre de navettes pour éviter ces situations désagréables pour tous.

N'est-ce pas?