Tunisie: Salon de la rentrée scolaire à Tunis - Une première édition qui fait le plein

Le siège de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) à Tunis accueille, depuis ce mercredi, la première édition du salon éducatif et commercial dédié à la rentrée scolaire.

Cette journée d'ouverture, d'un événement qui se poursuivra jusqu'au 5 septembre 2026, s'est déroulée sous le signe des rencontres, de l'échange et de la découverte.

Réunissant familles tunisiennes, acteurs du monde éducatif, professionnels et entreprises du secteur, le salon rassemble plus de 60 exposants et marques spécialisées.

Aïcha Negro, organisatrice de l'événement, a souligné un succès précoce : « La première journée a dépassé toutes nos attentes. Nous avons voulu créer un rendez-vous utile pour les familles tunisiennes, conciliant opportunités commerciales et réflexion sur l'éducation.

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L'affluence dès les premières heures confirme qu'il s'agissait d'un besoin bien réel. »

Un espace d'achat et d'apprentissage complet

Le salon propose aux visiteurs un parcours global articulé autour des besoins de l'enfant, de l'élève et de ses parents. L'offre va des fournitures et manuels scolaires aux jeux éducatifs, en passant par les solutions d'EdTech, les plateformes d'apprentissage à distance, les centres de soutien scolaire et d'apprentissage des langues. Un accent particulier est également mis sur l'accompagnement parental, la nutrition et le bien-être au quotidien.

Une dimension de réflexion pédagogique

Au-delà de sa vocation marchande, le rassemblement propose sur quatre jours un programme de conférences et d'ateliers interactifs. Les débats abordent les enjeux majeurs de l'éducation moderne : la lutte contre la violence en milieu scolaire, la digitalisation de l'école de demain, le développement de la lecture et de la créativité, le bien-être des élèves ou encore la gestion du stress lié à la reprise des cours.

En inscrivant cette initiative dans une démarche de proximité avec les familles, les organisateurs affichent clairement leur ambition : faire de cet événement un rendez-vous annuel incontournable du paysage éducatif tunisien.