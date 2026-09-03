Tunisie: Solaire flottant sur le barrage de Sidi El Barrak pour préserver l'eau - La FAO lance la phase d'études

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) vient de lancer une étude approfondie sur la faisabilité d'un système pilote d'énergie solaire photovoltaïque flottante sur le retenue du barrage de Sidi El Barrak, situé dans la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja). Cette initiative s'inscrit dans la recherche de solutions novatrices pour stimuler la production d'énergie propre tout en préservant les ressources en eau du pays.

Cette étude vise à évaluer l'adaptabilité de la technologie photovoltaïque flottante au contexte tunisien, à travers une analyse rigoureuse de ses multiples dimensions : techniques, hydrauliques, énergétiques, environnementales et économiques.

Un accent particulier sera mis sur la mesure de l'impact des panneaux solaires flottants sur le phénomène d'évaporation de l'eau. Les experts assureront également un suivi méticuleux des propriétés physico-chimiques du plan d'eau afin d'évaluer les effets potentiels de l'installation sur la qualité de la ressource.

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Lors de l'ouverture de l'atelier de lancement de l'étude, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné la portée capitale de cette démarche. Selon une publication diffusée lundi dernier sur la page officielle de la FAO Tunisie, le ministre a mis en avant les avantages majeurs de cette technologie, notamment en matière de production d'énergie renouvelable, de valorisation des infrastructures hydrauliques et de conservation de l'eau.

Dans nos archives 900 000 pains jetés quotidiennement en TunisieCe projet s'inscrit dans le cadre de la coopération technique intitulée « Identification de technologies innovantes adaptées pour améliorer l'offre en eau en Tunisie dans un contexte de rareté (TECH-EAU) », mise en oeuvre par la FAO en partenariat avec le Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques, ainsi que diverses institutions nationales.

Le programme TECH-EAU vise à identifier et évaluer des solutions innovantes capables d'optimiser la mobilisation, la préservation et la valorisation des ressources en eau, face aux pressions accrues du stress hydrique et du changement climatique en Tunisie.

À terme, cette étude fournira des données techniques, scientifiques et économiques précieuses. Elles permettront de déterminer l'opportunité d'un déploiement à plus grande échelle du solaire flottant à travers le pays -- une approche prometteuse qui conjugue transition énergétique, exploitation rationnelle des plans d'eau et réduction de l'évaporation.

Cette démarche s'intègre pleinement dans les efforts nationaux visant à renforcer la sécurité eau-énergie de la Tunisie et à soutenir sa transition vers des solutions plus durables et résilientes face aux défis climatiques.