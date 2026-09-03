Afrique: Tunisie-Pays-Bas - 101 entreprises et 20.000 emplois au coeur d'un partenariat à renforcer

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi, au siège du département, Dewi van de Weerd, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Tunisie.

Le ministre a, à cette occasion, salué les relations d'amitié et de coopération de longue date et distinguées établies entre les deux Pays, dont les racines remontent à la fin du 17ème siècle, indique un communiqué du département.

Il s'est félicité de l'évolution remarquable que ces relations ont connue au cours des dernières années dans plusieurs secteurs vitaux, tels que l'agriculture, l'eau, l'environnement, le développement durable, l'emploi et les programmes d'insertion des jeunes et des femmes.

Il a fait part du souci de la Tunisie de renforcer la coopération avec ce pays ami dans les différents domaines d'intérêt commun, notamment les domaines scientifiques et académiques.

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Le ministre s'est également félicité du niveau de partenariat et des investissements existants avec les Pays-Bas, précisant que 101 entreprises économiques opèrent en Tunisie sous forme d'investissements directs ou conjoints, générant environ 20 mille postes d'emploi.

Il a exprimé l'aspiration à un flux accru d'investissements néerlandais dans des secteurs porteurs et prioritaires pour la Tunisie, notamment les énergies renouvelables et l'environnement.

Pour sa part, l'Ambassadrice des Pays-Bas a souligné sa détermination à développer davantage la coopération entre les deux pays, à en élargir la base et à en diversifier les domaines, mettant en avant l'engagement de son pays à continuer à renforcer les relations de partenariat avec la Tunisie dans les différents domaines économiques, culturels, scientifiques et académiques, au service des intérêts communs des deux peuples amis.