Tunisie: Secteur financier - La BCT et le CMF renforcent leur coopération stratégique

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) et le Conseil du Marché Financier (CMF) ont signé, mardi 1er septembre 2026, une convention de coopération et d'échange d'informations visant à intensifier la coordination entre les deux autorités de régulation du secteur financier tunisien.

Selon un communiqué rendu public ce mercredi par le CMF, cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux entités. Il répond à la nécessité croissante d'adopter une approche de supervision intégrée, capable de faire face à l'interconnexion accrue des activités financières et à la diversification des risques, dans un contexte de mutations économiques, financières, technologiques et réglementaires rapides.

Cette initiative vise également à aligner le système de surveillance national sur les normes internationales et les meilleures pratiques en matière d'inspection financière, tout en rationalisant l'échange d'informations sur les sujets d'intérêt commun.

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Les axes majeurs de cette convention portent principalement sur la conformité et la vigilance, à travers le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Sur le plan de la supervision opérationnelle, l'accord prévoit la consolidation de la coopération technique et de terrain, ainsi que l'établissement de mécanismes clairs de signalement des manquements constatés au sein des institutions assujetties.

Enfin, le texte met l'accent sur l'innovation et la durabilité en soutenant les projets d'innovation financière numérique, le développement de services digitaux et l'accompagnement de la finance verte, notamment par la promotion de la publication d'informations extra-financières sur l'impact environnemental et social des établissements.

Pour les deux institutions, cet accord marque une étape décisive par la mise en place de mécanismes permanents de partage d'expertises et de concertation des actions de contrôle.

La convention a été paraphée par Fethi Zouhaïr Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, et Hatem Smiri, Président par intérim du CMF.